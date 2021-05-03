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Gündem Vefa ekipleri Fidan nineyi kırmadı Onu eşinin mezarına götürdü
TUNCELİ

Vefa ekipleri Fidan nineyi kırmadı: Onu eşinin mezarına götürdü

Tunceli’de bir yıl önce kaybettiği eşinin mezarında giderek dua etmek ve ayrık otları temizlemek isteyen 74 yaşındaki Fidan nineni talebi Vali Mehmet Ali Özkan’ın özel izniyle Vefa Sosyal Destek Grubunu tarafından yerine getirildi.

Haber Merkezi İHA
Vefa ekipleri Fidan nineyi kırmadı: Onu eşinin mezarına götürdü
Fidan Sezer dua etti, eşinin mezarını temizledi.

Tunceli merkezde ikamet eden ve eşini bir yıl önce kaybeden 74 yaşındaki Fidan Sezer, Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak eşinin mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine durum Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’a bildirildi.

Vali Özkan’ın özel izniyle evinden alınan Sezer, eşinin asri mezarlığında bulunan mezarına götürüldü.


YENİ FİDANLAR DİKTİLER

Burada eşi için dua eden Sezer, “Haber verince hemen geldiler. Sadece ayrık otlarını temizlemekle de kalmayıp eşimin mezarına yeni fidanlar diktiler. Mezarı birlikte suladık. Allah devletimizden bin kere razı olsun” dedi.

  • Mezarlık ziyaretinin ardından Sezer yeniden Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından araçla evine bırakıldı.

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