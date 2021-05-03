Vefa ekipleri Fidan nineyi kırmadı: Onu eşinin mezarına götürdü

Tunceli merkezde ikamet eden ve eşini bir yıl önce kaybeden 74 yaşındaki Fidan Sezer, Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak eşinin mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine durum Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan’a bildirildi.

Vali Özkan’ın özel izniyle evinden alınan Sezer, eşinin asri mezarlığında bulunan mezarına götürüldü.

YENİ FİDANLAR DİKTİLER

Burada eşi için dua eden Sezer, “Haber verince hemen geldiler. Sadece ayrık otlarını temizlemekle de kalmayıp eşimin mezarına yeni fidanlar diktiler. Mezarı birlikte suladık. Allah devletimizden bin kere razı olsun” dedi.

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Mezarlık ziyaretinin ardından Sezer yeniden Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından araçla evine bırakıldı.

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