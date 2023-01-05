Anadolu'nun en eski üniversitelerinden biri olan Yağıbasan Medresesi'nde 100 yıl sonra ilk ders verildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bilim Sanat Tarih Köprüsü Projesi çerçevesinde "Tarih Dersimi Tokat'ın Tarihi Mekanlarında İşliyoruz" etkinliği yapıldı. Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen programda öğrencilere "Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi ordu teşkilatı" konusunda ders verildi. Yağıbasan Medresesi'nde 100 yıl sonraki ilk dersi Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu verdi. Prof. Dr. Afyoncu, Anadolu'nun en eski medresesinde tarih derslerinin yapılıyor olmasının heyecan verici olduğunu belirterek, "Tarihi mekanda öğrenme çok daha faydalı olacaktır. Bizim en büyük yanlışımız sınıfta öğrenmeyi ön planda tutuyoruz. Ancak tarih dersleri gibi kültür derslerinin bu tür mekanlarda verilecek olması daha faydalı olacaktır. Tokat bu açıdan son derece önemli. Anadolu'nun ilk medresesinde ders vermek, öğrencilerle buluşmak gurur verici bir olay" dedi.

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Vali Numan Hatipoğlu ise tarih ve sosyal derslerinin tarihi mekanlarında işlenmesinin öğrenciler üzerinde çok daha etkili olacağına inandıklarını belirterek, "Bu anlamda bu tür dersleri Yağıbasan Medresesi, restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan Gökmedrese gibi mekanlarda vererek, öğrencilerimizin tarihi taşlara dokunmaları ile yarınlara çok daha köklü ve iyi bir şekilde hazırlanacaklarını düşünerek "tarih derslerimizi tarihi mekanlarda görüyoruz" uygulamasına geçtik. Öğrencilerimiz ancak geçmişimizden alacakları güçle geleceği inşa edebilecekler. Buralarda bu şuurla yetişecek gençlerimizin inşallah yarınlarımızda çok daha duyarlı ve bilinçli işler çıkaracaklarına inanıyorum" diye konuştu.

YAĞIBASAN MEDRESESİ MÜZE OLARAK HİZMET VERİYOR

Danişmentliler Dönemi'nde Sulu Sokak bölgesinde Nizameddin Yağıbasan tarafından ilk Türk-İslam Bilim Üniversitesi olarak yaptırılan, gök bilimi ve tıp eğitimi verilen medrese, turizme kazandırıldı. Medrese, Tokat Belediyesi tarafından "Türk, İslam ve Bilim Müzesi" olarak geçtiğimiz yıl hizmete sunuldu.

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