Yaşlı halasını kapıdakinin yılan olduğunu inandırmak için dil döktü

\"Su yılanı zararsızdır, dokunsanız hiçbir şey yapmaz. İlgi çekiyor, ayrı bir güzelliği var bunların. Yılanlar kanalda yukarıya atlamaya çalışıyor ama zor gibi. Taş köprüdeki regülatör kapakları tam olarak açıldığında Çumra Ovası'na, Beyşehir sulama alanlarına doğru akıntıyla giderler. Bunlar burada şimdi hapis gibi. Kurtarmak, göl tarafına bırakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Kurtarılabilir, göle bırakılabilir.\"<br>