Gündem Yaşlı halasını kapıdakinin yılan olduğunu inandırmak için dil döktü
RİZE

Yaşlı halasını kapıdakinin yılan olduğunu inandırmak için dil döktü

Rize’nin İyidere ilçesinde bir genç evlerinin kapısına geldiklerinde gördüğünün yılan olduğunu inandırmak için halasına dil döktü. Halasının yılanı fark edememesi üzerine "Gözün mi görmeyi, tiss edeyi sade" diyerek yılandan uzaklaştırmaya çalıştı.

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Haber Merkezi İHA
Yaşlı halasını kapıdakinin yılan olduğunu inandırmak için dil döktü
Yaşlı halasını kapıdakinin yılan olduğunu inandırmak için dil döktü

Olay ilçeye bağlı Büyükçiftlik köyünde meydana geldi. Halası ile birlikte eve girmek için kapıya yaklaşan genç kapının önünde kıvrılan yılanı görünce neye uğradığını şaşırdı. Yaz mevsiminin gelmesi ile artan sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan yılan evin içeri girmeye çalışırken yaşlı halası durumu anlamaya çalıştı.


Yılanı görmesi ile panik yaşayan genç o anları cep telefonu ile anbean kaydederken, yanına gelen halasını da yılan olduğunu söyleyerek uyardı.
Halasının yılanı fark edememesi üzerine "Gözün mi görmeyi, tiss edeyi sade" diyerek yılandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Kötü koku yayılan evden iki kamyon çöp çıktı
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Gökmedrese Mahallesi Selçuk Sokak’taki bir evden kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine çevredekiler belediyeye haber verdi.
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İhbar üzerine gelen Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Tarık E.'ye ait evde çöplerle karşılaştı.
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Ekiplerin yaptığı çalışma ile evden 2 kamyon çöp ve atık çıkartıldı. Çöp ve atıklar Amasya Belediyesi Katı Atık Merkezi'ne gönderildi. Evde ayrıca 5133 lira bulundu.
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Mahalle Muhtarı Cem Yeni, \"Mahallemizde yaşayan bir vatandaşımızın çöp evi vardı. Defalarca uyarmamıza rağmen çöp evini boşaltmadı.
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Mahalle sakinlerimiz de havaların ısınmasıyla çöp kokusundan ve sinekten şikayetçiydi. Belediye ekiplerine haber verdik. Onlar da gelip gerekeni yaptılar\" dedi.
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Kötü koku yayılan evden iki kamyon çöp çıktı
Kötü koku yayılan evden iki kamyon çöp çıktı
Amasya'da belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 2 kamyon çöp çıktı.

Beyşehir'de şaşkına çeviren manzara: Yılanların mücadelesi böyle görüntülendi
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Yaşam sürdükleri Beyşehir Gölü'nden akıntıyla Beyşehir Suğla Apa (BSA) kanalına geçen çok sayıda su yılanı mahsur kaldı.
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Tekrar göle dönmek için akıntıya karşı yüzen yılanların mücadelesi ilginç görüntüler sergiliyor.
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Yılanların yanı sıra kanalda bulunan çok sayıda kurbağa ve yengeç de dikkat çekiyor.
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BSA kanalı kenarına gelen ve demir köprü üzerinden geçiş yapan vatandaşlar, yılanların mücadelesine tanıklık ediyor.<br>
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İlçe sakinlerinden Halil Gümüşel, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun az aktığı dönemlerde BSA kanalında su yılanını görebilmenin daha kolay olduğunu belirtti.<br>
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Zaman zaman 20'ye yakın yılanı bir arada görebildiklerini vurgulayan Gümüşel, şunları kaydetti:<br>
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\"Su yılanı zararsızdır, dokunsanız hiçbir şey yapmaz. İlgi çekiyor, ayrı bir güzelliği var bunların. Yılanlar kanalda yukarıya atlamaya çalışıyor ama zor gibi. Taş köprüdeki regülatör kapakları tam olarak açıldığında Çumra Ovası'na, Beyşehir sulama alanlarına doğru akıntıyla giderler. Bunlar burada şimdi hapis gibi. Kurtarmak, göl tarafına bırakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Kurtarılabilir, göle bırakılabilir.\"<br>
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Beyşehir'de şaşkına çeviren manzara: Yılanların mücadelesi böyle görüntülendi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, su kanalı içerisinde akıntıya karşı yüzen su yılanlarının mücadelesi görenlerin ilgisini çekiyor.
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