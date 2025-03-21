Yurt genelinde etkili olan soğuk hava bugün itibarıyla yerini sıcak havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren artacağı tahmin ediliyor. Marmara'da sıcaklık bugün 10-12 derecelerde yükselecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yanı sıra Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR AZALIYOR, SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Cumartesi ve pazar günleri ise ülke genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda etkili olması öngörülüyor.

Şu an mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, hafta sonundan itibaren batı bölgelerden başlayarak yükselmeye başlaması bekleniyor.

Hafta sonunda bazı illerde tahmin edilen sıcaklıklar şöyle:

Ankara: 16°C

İstanbul: 15°C

İzmir: 22°C

Antalya: 18°C

Adana: 19°C

Diyarbakır: 13°C

Samsun: 12°C

HAFTAYA SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Pazartesi gününden itibaren ise Marmara’nın doğusu dışında yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak artarak salı günü itibarıyla şu değerlere ulaşması tahmin ediliyor:

Ankara: 23°C

İstanbul: 19°C

İzmir: 22°C

Antalya: 20°C

Adana: 24°C

Diyarbakır: 20°C

Samsun: 21°C

Trabzon: 15°C

22 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

En Düşük Sıcaklık: 3°C

En Yüksek Sıcaklık: 12°C

Hava Durumu: Parçalı bulutlu ve güneşli bir gün bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir.

23 MART PAZAR HAVA DURUMU

En Düşük Sıcaklık: 4°C

En Yüksek Sıcaklık: 15°C

Hava Durumu: Havanın daha ılıman olacağı bir gün yaşanacak. Güneşli ve hafif bulutlu hava hakim olacak.







