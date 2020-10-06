5 Ekim reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

Reyting sonuçları haberleri ve son gelişmeleri her hafta internet sitemizden takip edebilirsiniz. İşte, reyting sonuçları ile ilgili son durum ve güncel haberler! 5 Ekim 2020 reyting sonuçları açıklandı mı?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 5 Ekim 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

5 Ekim akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi.

5 Ekim akşamı tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ekim tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Sonuçlar açıklandığında burada yer alacak.

HAYAT 28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

HAYAT 21 Eylül reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi

Öte yandan uluslararası TV dünyasının önemli mecrasında listeye giren tek Türk dizisi TRT 1’in yapımı oldu.

İlk bölümüyle zirveye oturan TRT 1’in iddialı yapımı “Uyanış: Büyük Selçuklu”, dünyanın önde gelen yayıncıların takip ettiği, uluslararası TV araştırma şirketi “The Wit”in haftalık öne çıkanlar bölümü olan Daily Hits listesine giren tek Türk dizisi oldu.

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HAYAT “Uyanış: Büyük Selçuklu” dünya çapında ses getirdi