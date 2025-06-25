Artış yüzde 60'ı buldu: Aranan çözüm Trabzon'da bulundu

"Bitki artıklarından jel formunda kapsüller üretiyoruz. Kuantum noktaları, hidrojel diye isimlendirdiğimiz bu malzemelerin içine gömüyoruz. Bir anlamda onları entegre ediyoruz. Hidrojel, aynı zamanda suyu tutan bir malzeme. Yani şöyle düşünün, bir aspirin gibi hidrojeller var ve bu hidrojellerin içinde kuantum noktaları var, aynı zamanda hidrojellerin içinde su var. Bunları toprakla bütünleştirip bitkinin istemiş olduğu miktarda ve belli bir zamana yayarak, yani birden suyu vererek değil, istemiş olduğu miktarda belli bir sürede, hem besinini yani gübreyi hem de suyunu vermek istiyoruz."