Zirai don kaybını azaltacak 4 öneri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun en son verilerine göre çiftçilerin toplam nakdî kredi miktarının 986 bin, takipteki kredi miktarının 6 milyar lira olduğunu belirten Suiçmez, özellikle küçük ve orta üreticilerin dona yönelik zararlarının karşılanması ve faizlerinin ertelenmesi, ötelenmesini istedi. Ek tarımsal ekonomik paket açıklanmasını da talep eden Suiçmez, “Bir yıl, iki yıl, üç yıl donun zararına göre ortaya çıkabilecek yeniden üretim ortamına geçebilmek için çiftçilerin bu konuda desteklenmesi hem gıda fiyatlarının artmaması hem ihracat gelirlerimizin azalmaması hem de üreticilerimizin alandan kopmaması için bir gereklilik” diye konuştu.