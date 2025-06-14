Zirai don kaybını azaltacak 4 öneri

Üreticileri zor durumda bırakan zirai don 34 ili etkilerken, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu’nda kaybı minimize edebilecek reçeteyi açıkladı. Suiçmez; budama, gübreleme, bakım ve sulama olmak üzere 4 önlemle sorunların aşılacağını söyledi.
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, nisan ayında zirai donun vurduğu üreticileri, meslek odalarını ve uzmanları dinledi. Komisyonda konuşan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, zirai dondan sonra kaybı minimize edebilecek budama, gübreleme, bakım ve sulama olmak üzere 4 önlemin bulunduğunu söyledi.
FAZLA SU VERİLMEMELİ
Budama ve bakım işlemlerinin, sonraki yılda donun hasar düzeyine göre yeniden bitki verebilecek hâle gelmesi için önemli olduğunu belirten Suiçmez, özellikle ilk etapta fazla su verilmemesinin bitkinin kendine gelmesi bakımından hayati önem taşıdığını kaydetti. Suiçmez, bitkinin kendine gelmesinin ardından normal sulamaya geçilmesini de tavsiye etti.
EK PAKET AÇIKLANMALI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun en son verilerine göre çiftçilerin toplam nakdî kredi miktarının 986 bin, takipteki kredi miktarının 6 milyar lira olduğunu belirten Suiçmez, özellikle küçük ve orta üreticilerin dona yönelik zararlarının karşılanması ve faizlerinin ertelenmesi, ötelenmesini istedi. Ek tarımsal ekonomik paket açıklanmasını da talep eden Suiçmez, “Bir yıl, iki yıl, üç yıl donun zararına göre ortaya çıkabilecek yeniden üretim ortamına geçebilmek için çiftçilerin bu konuda desteklenmesi hem gıda fiyatlarının artmaması hem ihracat gelirlerimizin azalmaması hem de üreticilerimizin alandan kopmaması için bir gereklilik” diye konuştu.
DONA KARŞI ÖRTÜ ALTI MEYVECİLİĞİ
Prof. Dr. Onur Saraçoğlu da kurulda zirai donla mücadele için önerilerde bulundu. Yağmurlama sistemiyle donun etkilerinin azaltılacağını, erken uyarı sistemleri, sisleme, dumanlama, ısıtıcılar, don pervanelerinin -4 dereceye kadar olan donla mücadele edilebileceğini ifade etti. Zirai dona karşı örtü altı meyveciliği öneren Saraçoğlu, güney kesimlerde özellikle erkenciliği sağlamak için zaten örtü altı meyvecilik yapıldığını söyledi. Saraçoğlu, seyyar tipi örtüleme sistemleri kullanılarak don olaylarından kurtulmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.
MEYVE ÜRETİMİNDE 7 MİLYON TON AÇIK
- Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Türkiye’nin bu yıl özellikle meyve üretiminde beklediği 28 milyon ton üretimin tahminen 21 milyon tonlara kadar gerileyeceği ve 7 milyon ton kadar bir açık olduğunu görüyoruz” açıklamasında bulundu. Özcan, son 5 yılda iklim değişikliğinden kaynaklanan krizlere maruz kaldıklarını da ifade etti.
ÜZÜM REKOLTESİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ
- Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, bu sene Manisa’da üzüm rekoltesi verimi açısından çok yüksek bir yıl beklediklerini ancak iki sefer donla karşı karşıya kaldıkları için 300 bin tonun üzerinde bir rekolte beklerken beklentinin maksimum 125 ile 150 bin tona düştüğünü aktardı.