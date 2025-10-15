Bazen kelimeler buzmuş gibi gelir

Emre Söylemez iki şiir kitabıyla okurlarını selamladı. Varlık Yayınları arasında çıkan Hoş Koku kitabıyla Yaşar Nabi ödülünü de kazanan Söylemez’in ikinci kitabı Korkunç İyi de okurdan ilgi gördü. Söylemez’le şiir üzerine konuştuk.

İlk kitap ödüllü, bu sence genel şiir kamusu açısından bir anlam ifade ediyor mu? Ödüllü bir ilk kitap olması senin şiire olan bağını nasıl etkiledi?

Şiir kamusu için ödüllü bir kitapla, iyi bir kapağı olan kitap aynı anlama geliyordur. Sonuçta ikisi de ilgi çekici; fakat aralarını açmamıza, ödül jürisindeki isimlerin tercihlerini sınama isteğimiz sebep olabilir. Bir jürinin ödülü hangi kriterlerle verdiğini saptama işi şiir kamusunun özel zevklerinden biridir bence. Ödül açıklandığında güncel şiirin parçası olan arkadaşlarım benim adıma ve galiba biraz da ödül adına sevindi. Bu durum, jürinin sadece metne baktığı anlamına geliyordu. Bu gerçekten benim şansımdı, böyle olmayabilirdi, Hoş Koku şanslı bir ilk kitaptı. Arkadaşlarıma bazen İlhan Berk, Orhan Veli ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın yayınevinden arkadaşım olduğunu söylüyorum bu durumun da tebessüm ettirici bir tarafı var.

KİTABIM BENİM BAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Korkunç İyi daha poetik açıdan çalışılmış bir kitap gibi duruyor? Bu süreç hakkında ne söylemek istersin?

Korkunç İyi beni başka birine dönüştüren bir kitap. Hayatın içinde ve müdahaleci. Reddetmeyle ilgili hiçbir problemi olmayan, tek başınalığı sahiplenmiş fakat birşeyleri yıkmaktansa kurmayı kendine daha fazla yakıştıran bir kitap. Bu süreçte poetik olarak bir çalışmam ya da bir çabam olmadı. Belki şiirle biraz daha yakınlaştığımı ve onun elini omzumda hissettiğimi söylemek daha doğru olur. Bazen harfler, kelimeler bana buzmuş gibi görünüyor, Korkunç İyi’deki şiirleri yazarken şiirlerin ısısı olduğunu öğrendim.

ŞİİRİN OLMADIĞI HAYATTAN SIKILDIM

Hoş Koku’da şiirler daha lirik ve kendinden emin, bu eminliği sağlamak için neler yaptın?

2016 yılında ben bu işi beceremicem deyip şiir yazmayı tamamen bırakmıştım. Üç yıla yakın sürecek bu süreçte balkonda sigara içerken aklıma birkaç defa gelmesini saymazsak tamamen bitmiş bir şeydi benim için. Kendinden de pay biçebilirsin bunu Zeynep, şiiri tamamen bırakmış birine şiir hakkında ne söyleyebiliriz ki. Şiirle ilgi ne söylesek o kişinin mimiği oynayabilir. Sanırım ben eminliğimi bu kararı vermedeki samimiyetime borçluyum. Sonra sıkıldım şiirin olmadığı bir hayatta bana ait bir yerin olmadığını gördüm. Hoş Koku’daki şiirleri yazdım.

Korkunç İyi de, şiir dili güncelin sınırlarında, şiir güncel ilişkisine nasıl bakıyorsun?

Güncel olandan ben, deneyimi anlıyorum. Anlatacak bir şeyinin olması söyleyecek bir şeyinin olmasından daha şiir geliyor bana. Netliğin ortaya çıkabilmesi için biraz zamana ihtiyaç vardır ve bu yüzden deneyimin yani şimdi ve burada olmanın belkliği, galibalılığı mevcut Korkunç İyi’de. Bu durumu seviyor ve benimsiyorum şiir için. Böyle bakınca güncel olmayan bir şey şiir de olamamış gibi geliyor. bu elbette bir yanılgıdır.

İkinci kitapla şiirde ben buradayım süreci başlar, senin burada olmak üzerine söylemek istediklerin neler?

iki kitabın ben burdayım demek için çok az olduğunu düşünüyorum. Bir şairin Türk Şiirindeki varlığı hakkında konuşabilmek için beş altı kitabının olması gerekiyor. İki kitapla bugün şiiri yakından takip eden insanlar için bir reklam arası olarak var olursun o kadar. İşin aslı ben burada, bunlarda değilim. Bu işin acemisi ve alaylı olarak kalmak bana daha yerimde hissettirir.



