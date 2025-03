Charles Olson şiiriyle tanışmak

Özge Özbek Akıman’ın “Charles Olson’ın Maximus Şiirlerine Bakış: Kahraman Kavramı Üzerine Bir İnceleme” (Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran 2012) başlıklı makalesi bu tür bir çabanın ürünü ve çok değerli. Onun içinden bir bilgiyi çekip almak, şahsi okumayı güçlendirebilir. Bu, okumanın sonraki aşamalarında yapılabilecek bir şey. İlk okumada bundan kaçınmak; her şiire olduğu gibi Maximus Şiirleri’ne de yalın yaklaşmak gerekiyor. Onu okumak ve anlamak için hiçbir şeye ihtiyacım yok diyerek okumaya başlamak… Şiir de aslında okuyucusundan ilk önce bunu bekler: Ona hesapsız yaklaşmak. Çünkü her şiir okuyucusuna bir şey verecek şekilde kodlanmıştır. Bu, şiirin doğasında vardır. Ona ne kadar bilgi yüklerseniz yükleyin ya da onu nasıl, hangi yöntemle yazarsanız yazın, onun kaba düşünceyle elde edilemeyecek, ince bir mesajı, ayrımı, söylemi olacaktır ve bunu anlamak için insan olmak yeterlidir. Öyleyse Maximus Şiirleri’ni anlamanın (birinci okuma yöntem) entelektüel bir uğraşa dönüşmeden, yalın kılıç yapılması (ikinci okuma yöntemi) gerektiğini mi söylemeye çalışıyorum? Evet. Öyle olunca, arada okuyucu kendini bulabiliyor. Çünkü Olson her ne kadar kendine “MS 2. yüzyılda Fenikelilerin antik Sur kentinde yaşamış, pek tanınmayan bir filozof, bir diyalektikçi olan Surlu Maximus”u alıp bir 20. yüzyıl kahramanına dönüştürse de kendinden ve yaşadığı dönemden yola çıkar. Mesela “kolay değildir aşk/ ama nereden bileceksin sen” mısralarına hangi ülke şiirinde veya hangi zaman diliminde yazılmış şiirlerde rastlamamak mümkündür?