Çiçeklerin dilinden söylersek: Dünya Küçük Çiçekler Büyük

Vural Kaya





Çocuk edebiyatında şiir, çoğu zaman öykü, masal ve kurmaca gibi türlerin gölgesinde kalır. Oysa çocuk şiiri, küçük yaşta edebî estetikle tanışmanın en sahici yollarından biridir. Çocuğun okuma zevkini, imge gücünü, anlam genişliğinin ürünlerini hep şiirle ve özellikle de çocuk şiirleriyle elde edebiliriz. Bu okuma kültürünü salık veren ebeveyn ve eğitimciler tarafından henüz yerli yerince anlaşılabilmiş değil, diye düşünüyorum.

Ayşegül Sözen Dağ, Dünya Küçük Çiçekler Büyük adlı kitabında bu ihmal edilmiş türün hakkını verirken, hem geleneksel Türk şiirinin doğa sevgisinden hem de modern çocuk edebiyatının çocuğa görelik ilkesinden besleniyor. Beyazbulut Yayınlarından (2025) çıkan eser, her sene bir elin parmaklarıyla sayılabilecek kadar az sayıda üretilen çocuk şiirlerinin önemli değerler silsilesinde şimdiden kendine özgü bir yer tutar.

KUŞ CIVILTILARIYLA ÖRÜLÜ BİR KİTAP

Kitabın sayfaları, kuş cıvıltısı, çiçek kokusu ve gökyüzü mavisiyle örülmüş. Sözen Dağ’ın şiirlerinde doğa, yalnızca fon değil; çocukla eşit bir karakter. “Kuşlar Gibiyim”deki özgürlük duygusu, “Kayısı Ağacımla”daki dostluk bağı, “Toprağın Kalbinde”ki büyüme metaforu, kitabın ana damarını oluşturuyor. Her şiir, çocuk bakışının naif ama derin algısıyla yoğrulmuş; ağaçlar konuşuyor, bulutlar çağırıyor, erik ağaçları tüm çocukların elini tutuyor. Tabiatı şiirin içerisinde bu kadar fazlaca kullanan nadir şairlerden biri olarak ve özellikle de bunu çocuk şiirlerinde uygulamasıyla Ayşegül Sözen Dağ hep bir adım önde durmakta.

GAZZE’YE SELAM

Tematik çeşitlilik ve sosyal duyarlılık Sözen Dağ’ın şiirlerinde hâkim unsur. Çiçekler, tabiat güzellikleri bu hâkim unsurlara imgesel ve edebî sanatlar malzemeleri olarak değişik bir lezzetle şiirin omuzlarına başını yaslıyor gibi.

“Gazze’de Çocuk Olmak” şiiri, savaşın ortasında bile oyun ve umut arayan bir çocuğun dünyasını sade ama etkili bir dille anlatıyor. Bu şiir, çocuk edebiyatında az rastlanan bir cesaretle, evrensel barış çağrısına dönüşüyor. Yine “Farklı Değiliz” ve “İkimiz de” şiirleri, çeşitliliğin ve empati kurmanın önemini, didaktik olmadan, duygu merkezli bir anlatımla aktarıyor.

Ayşegül Sözen Dağ, yalın sözcüklerle derinlikli imgeler kurmayı ince işçilikle dönüştürerek, demlendirerek bir başarı öyküsüne dönüştürüyor. Çocuk edebiyatında sıkça düşülen “fazla basitleştirme” tuzağına düşmeden, çocuk zihninin kavrayabileceği ama duygusal olarak doyurucu dizeler kuruyor. Ritmik tekrarlar, kafiye ve ses oyunları, şiirlere sözlü kültür tadı katıyor. Kitaba da adını veren “Dünya küçük / Çiçekler büyük oluyor” dizesinde olduğu gibi, kısa ve vurucu ifadeler, okurun zihninde yer şiirsellikle yer ediniyor.

Onun şiirlerinde çocuk, doğanın merkezinde değil, doğa ile yan yana bir varlıktır. Kuşla konuşur, ağaçla dost olur, çiçekten öğüt alır. Bu yaklaşım, insan merkezli bir doğa algısından uzak, ekolojik bir şiir anlayışına işaret eder.

Sözen Dağ’ın metinlerinde düş ile gerçek arasında sert sınırlar yoktur. “Gökyüzü cebimde” gibi imgeler, çocuk zihninin doğallığını yansıtır.

Dolayısıyla Dünya Küçük Çiçekler Büyük, yalnızca bir şiir kitabı değil, Türk çocuk şiirinin son döneminde doğa sevgisi, barış, empati ve hayal gücü gibi temaları iç içe geçiren önemli bir kilometre taşıdır. Sözen Dağ, çocuk okura bir “dünya algısı” armağan ederken, yetişkin okura da kendi çocukluğuyla yüzleşme fırsatı sunar. Zaten çocuk şiirlerinin sadece çocuk yaştaki okurlar için olduğunu söylemek kanımca acımasızlık olur. Çocuk şiiri yediden yetmişe bütün çocuksuluğu ruhunda taşıyan şiir okuru içindir.

Kitabın genelinde lirik yoğunluk hissedilirken, bazı şiirlerde konu ve imge bakımından benzerlikler birbirini tekrar eden bir ritim yaratabiliyor. Bu durum, özellikle doğa temalı şiirlerde çeşitliliği azaltma riskini taşısa da, çocuk okur için tanıdıklık hissi ve güvenli bir şiir atmosferi oluşturuyor. Yine de tematik genişleme, ileriki eserler için daha güçlü bir poetik zenginlik sağlayabilir. Bu durum Sözen Dağ’ın şiirde durmadan üretmeye devam etmesi ile nasıl bir bağıntı oluşturacak, bunu merakla beklediğimizi ifade edebilirim.

“Dünya Küçük Çiçekler Büyük”, hem çocuklara hem de çocuk kalbini koruyan yetişkinlere seslenen bir kitap. Şiir, resim ve duygu üçgeninde sağlam bir bütünlük kuruyor. Ayşegül Sözen Dağ, bu kitabıyla çocuk edebiyatında doğaya, barışa ve insana dair çocuk şiirleriyle bir iyilik yenilik katma çabasının çıtasını durmadan yükseltiyor. Çocuk yerindeliği fevkalade bir tutumla ortaya koyarken kitabın sayfalarını çevirdikçe yalnızca şiir okumuyor okur; toprağa basıyor, kuşla uçuyor, çiçekle konuşuyor. Dünya küçük, evet ama sevgi ve hayal gücüyle çiçekler daima büyük. Dünya Küçük Çiçekler Büyük, illüstratör Sibel Büyük’ün zarif ve masalsı çizimleriyle tamamlanmış bir şiirsel yolculuğu masalsı bir yolculuğa dönüştürüyor adeta. Her zaman söylediğimiz gibi çocuk kitaplarında eserin özgül ağırlığı kadar çizerin ortaya koyduğu performans da yekûn olarak esere değer üstüne değer katmaktadır.