Dergilik: Atay’ın yeniden doğuşu

Kayıp Kayıt, okuruyla buluştu. Mehmet Can Doğan’ın Oğuz Atay’la ilgili metninin başlığı yazıma da başlık oldu. Doğan’ın yazı başlığı, Keşif, İcat, İtiraz: Oğuz Atay’ın Yeniden Doğuşu. Bu sefer nesirle başlayıp şiiri sona bırakacağım. Kâmil Yeşil, İsmet Özel Şiirinde Folklorik Söyleyiş/Kalk Düğüne Gidelim Örneği başlıklı eleştiri yazısıyla Kayıp Kayıt’ta. Ali K. Metin, Mehmet Can Doğan’ın Şiir Rasathanesi adlı kitabını irdeleyen doyurucu bir yazı kaleme almış. Şöyle diyor: Şiir Rasathanesi günümüz Türk Şiirinin son çeyreğinde neler olup bittiğine dair sağlıklı bir görü sahibi olabilmemizi sağlayacak nitelikte kapsayıcı veriler ve değerlendirmeler önümüze koymaktadır. Mehmet Aycı, Bir Kültür, Bir İnsan başlıklı yazısında Turan Alptekin’le şiir kitaplarını konu etmiş. Selçuk Azmanoğlu, fotoğraflarıyla yer aldığı dergide bir de deneme yazısına imza atmış. Nuray Alper’in denemesiyse Bu Bir Şekil Yazısıdır başlığını taşıyor. Eren Koçdemir, Yalnızım Türkiye Kadar kitabı üzerine Kaan Eminoğlu’yla bir konuşma yapmış. Bu sayının kitap inceleme yazıları Taner Sarıtaş ve Ayşe Hicret Aydoğan’dan. Aydoğan, Hale Sert’in Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler’ini; Sarıtaş da Seda Şaffak’ın Tütünler ve Dualar’ını irdelemiş. Dört hikâyenin yer bulduğu dergide, biri çeviri olmak üzere 14 de şiir var. Nicedir dergilerde görmediğim Fidancı’dan bir dizeyle bitireyim: Şahanelerden yapılmış güzelliğin var senin / Ve zümrütten müteşekkil kalbi gözlerinin. Edebiyat, kültür ve sanat dergisine, kayipkayitdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Değinmeler...

Osman Özbahçe’nin sene başında Ebabil Yayınları’ndan çıkan Kalbinden Uzaklaş adlı şiir kitabında yer alan Merhaba Ben Ömer ve Bu Benim Bir Günüm başlıklı şiirinden:

ikile ikinci yeni / küçük kurşunlarla vuruyorlar çocukları / çocukları küçük / kurşunlarla vuruyorlar / kanla karışık / undan ekmekleri / kopuk kopuk / pul pul evleri / belirsiz, karanlık, dokunamadığın bir dünya / içinde yaşadığın boş bir hava / kalmamış onlar için ay ülkesi, güneş ülkesi, dünya ülkesi. Filistin’de, ekmeğine kan katanlara selâm olsun!

Kayıp Kayıt’tan

“İsmet Özel’i de halka ait ‘dil’i şiirleştirmiş şairler arasında saymalıyız. Çünkü İsmet Özel’den önce alnacımdan (Yıkılma Sakın); kulunç (Sevgilime Bir Kefen); çaşıt (Sabah Ayartması); dinelmek (Çağdaş Bir Ürperti); yayan yürümek (Ils Sont Eux); ıscacık (Sevgilim Hayat); kelimelerini şiirde kullanıp ‘mahalli’ söyleyişe ait bu kelimelere modern şiir değeri kazandıran bir başka şair yoktur.”

Kâmil Yeşil

OĞUZ ATAY

Türk Dili dergisinde de gündemde. Derginin 881. sayısının Mehmet Can Doğan imzalı açılış yazısının başlığı Oğuz Atay’ın Bilinmeyen Yazıları-III. Türk Dil Kurumu’nun yayını olan Türk Dili’nin sahibi ve yönetmeni Osman Mert. Harun Şahin, Ahmet Karadoğan, İbrahim Şahin, Mustafa Kurt, Tayfun Haykır, Tacettin Şimşek, Şener Mete ve Durmuş Beyazıt hocalardan oluşan sekiz kişilik yazı kurulu var. Editörlüğünü Uğur Mantu’nun yaptığı dergiye turkdili@tdk.gov.tr e posta adresinden veya 0312 427 28 79 no’lu telefondan ulaşmak mümkün. Atay’la ilgili yazıyla açılan derginin Belgelik bölümünde de Atay’ın 1976’da Cumhuriyet’te yayımlanan yazısına yer verilmiş. Kudret Ayşe Yılmaz’ın denemesinin başlığı, Cinci Hanı’nda Taş Ustalarının Yazdığı Efsane. Mustafa Kirenci’nin yazısıysa İlk Tanışma, Diriliş Gazetesi, Okul Yılları 1983-1990 başlıklı. Âlim Kahraman ağabey Geçmişe Ait Notlar’ına devam ediyor. Abdullah Uçman hocanın yazısı Saatleri Ayarlama Enstitüsü üzerine. Bu sayının söyleşi konuğu Muhtar Tevfikoğlu. Tevfikoğlu’yla Muhsin Karabay konuşmuş. Yıl 1996, yer Pendik. Şiir, hikâye, deneme, inceleme, araştırma ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilen dergiyle ilgili yazımı şiirle bağlayayım. Sevde Kayış’tan: Mutlu sonla bitmez artık masallar / Bir salıncak gönül, yalnız yâr sallar.

Nice yüzlü, binli sayılara!

Attilâ İlhan için

Türk Edebiyatı’nın 620. sayısı çıktı. İmdat Avşar yönetimindeki dergi şu andaki ekibiyle 50. sayıya ulaştı, kutluyorum. Attilâ İlhan 100 Yaşında başlıklı özel sayıyla yaza merhaba diyen derginin neredeyse bütün sayfaları bu konuya ayrılmış. Editörlüğünü Yakup Çelik’in yaptığı dosyada İlhan’ın hayatı, eserleri ve düşünce dünyası geniş bakış açısıyla ele alınıyor. Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı’ndan alınan fotoğraflarla desteklenen dosyaya Çelik’in, İlhan’ı değerlendirdiği sunuş yazısıyla giriyoruz. Dosya yazarlarından Mehmet Can Doğan, yazısında Mavi dergisinin yayın hayatını, Attilâ İlhan’ın Mavicilere nasıl dâhil olduğunu ve derginin zamanla değişen hüviyetini ele almış. Lütfü Şahsuvaroğlu İlhan üzerinden Türk aydınının evrensel değerlerden beslenen yerli ve millî bilinç arayışını değerlendiren bir metin yazmış. Necati Tonga’nın Edebiyat Sandığı bu sayıda İlhan’a ayrılmış. Dosyanın diğer yazarları, Nurullah Çetin, Sema Özher, Tülin Arseven, Mehmet Aça, Murat Lüleci, Ertuğrul Gazi Derhem, İsmail Sürücüoğlu, İbrahim Ay ve İbrahim Özen. Şiirle bağlayayım. Attilâ İlhan’dan olsun: ben sana mecburum bilemezsin / adını mıh gibi aklımda tutuyorum / büyüdükçe büyüyor gözlerin / ben sana mecburum bilemezsin / içimi seninle ısıtıyorum. Fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0212 527 50 32-526 16 15 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Romana İçten Bakış

Uzun soluklu dergilerimizden Yedi İklim, 422. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Romana İçten Bakış, İsmail Kıllıoğlu’nun metnin başlığı. Yazıda, romanın kısa tarihinden unsurlarına kadar birçok konu ele alınıyor. Ali Haydar Haksal, yazılarına devam ediyor. Mehmet Kahraman da yazılarını sürdürenlerden. Kahraman iki yıl öncesinin Hac intibalarını yazıya dökmüş. Furkan Dilekçi’nin yazı konusu Şakir Kurtulmuş ve yazarın Edebiyatın İzi adlı eseri. Bir başka kitap yazısı Refika Mert’ten. Yazı başlığı, Ethem Erdoğan-Cari Şiir/Modern Şiir İncelemeleri. Fotoğrafa çok fazla yer verilmeyen Yedi İklim’in çizerleri, Mustafa Cemil Efe, Hasan Aycın ve Zeynep Hilal Özder. Bu sayının şairleriyse, Nurettin Durman, Arif Ay, Bedri Mermutlu, Sulhi Ceylan, Abdurrahman Ekinci, Metin Kaplan, A. Cavit Özcan, Şadiye Kılıç, Eyüp Taşçı, Emre Andersson, Zeynep Afra Çalışkan ve Serhat Ölçer. Şiirle bitireyim. Arif Ay üstattan: günleri sevgiyle katla / içinde kalbin/azıcık gülücük olsun / pazarları koymayı da unutma / bilirsin haytanın biriyim ben / yelesi rüzgârlı atlar gönder. Kültür, sanat, medeniyet ve edebiyat dergisine yediiklim@yahoo.com e posta adresinden veya

0535 866 65 58-0216 352 49 77 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.







