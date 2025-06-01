Şehir Rehberi

Türk dünyasından eşsiz tınılar

Şef Savaş Demiral yönetimindeki Türk Dünyası Müzik Topluluğu, renkli ve farklı bir repertuarla 12 Haziran akşamı 20.00'da başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşuyor. Ayşe Atam, Eylül Eroğlu, Zeyneb Altuntaş, Orhan Güvenç ve Muhammed Ali Uçar’ın solist olarak yer alacağı konserde, topluluğun genç ses sanatçıları çeşitli ezgilerle dinleyicilerin kulaklarının pasını silecek.

Mikro sanatla kadın öncülerimiz

Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Kadınları” Mikro Sanat Resim Sergisi, Türk kadınının toplumsal hafızadaki yerini sanatla buluşturuyor. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar bilimden sanata, spordan siyasete tarihe iz bırakmış 41 öncü Türk kadınının hayatı ve başarıları, mikro art sanatçısı Murat Uçar’ın minyatür eserlerinde yeniden hayat buluyor. Türk Kızılay İstanbul İl Merkezi öncülüğünde ve Next Art Galeri işbirliğiyle düzenlenen bu özel sergiyi Teşvikiye’deki Selahattin Kara Art Studio’da ziyaret edebilirsiniz.

Medeniyetin izleri Otağ’da

Sanat hayatını çağdaş dünyada mensubu olduğu medeniyetin yeniden inşasına hizalayan Ressam Rauf Tuncer yeni sergisi “Otağ” ile izleyici karşısına çıkıyor. Mehmet Lütfi Şen’in küratörlüğünü üstlendiği sergide Sanatçı, resim, serigrafi ve gravürlerden oluşan eserleri yer alıyor. Orhun Abidelerinden Yenisey Yazıtlarına, Selçuklu mimarisinden Osmanlı kaligrafisine, medeniyet deneyimlerini çağdaş dünyanın ilmeğinden süzerek oluşturduğu birçok seri resme imza atan sanatçının eserleri 20 Temmuz tarihine kadar Nusret Çolpan Sanat Galerisi’nde görülebilir.

“Çok Severim” çocuklara sanatı sevdiriyor

İş Sanat, rengârenk ve eğlenceli kitaplarıyla sanatın büyülü dünyasını çocuklarla buluşturuyor. Bu özel çalışmalara, çocuk kitapları editörü Burcu Ural Kopan’ın kaleme aldığı ve Gözde Eyce’nin resimlediği “Çok Severim” isimli kitap da eklendi. Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan seçilen tablolarla zenginleştirilen bu eser, minik okurları İstanbul’un renkli dünyasında keyifli bir keşif yolculuğuna çıkarıyor.





Ebru ve minyatür birlikte zuhur ediyor

Ebru ile minyatür sanatçılarını bir araya getiren “Zuhurat” sergisi, Dolmabahçe Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu’da açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen serginin küratörlüğünü Betül Tekiner üstleniyor. Sergide, ebru sanatının usta ismi Hikmet Barutçugil’in sergiye özel hazırladığı barut ebru zeminler üzerine, farklı disiplinlerden 11 sanatçının yorumladığı 70 eser sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

İstanbul’dan Londra’ya kelimelerle yolculuk

VakıfBank Kültür Yayınları, “İstanbul’dan Londra’ya Şileple Bir Yolculuk” adlı kitabı okurlarla buluşturuyor. Jules Verne ve Camille Flammarion gibi isimlerden etkilenerek coğrafya ve yazmaya ilgi duyan Faik Sabri Duran’ın yaptığı bu yolculuk, yalnızca bir coğrafyacının gözünden değil, aynı zamanda bir yazar ve düşünürün bakış açısından da kaleme alınıyor. Ahmet Duran Arslan’ın yayına hazırladığı eser, İstanbul’dan Londra’nın tarihi dokusuna uzanan bir rotayı takip ediyor.

Müze deneyimi artık daha erişilebilir

En son teknolojilerle hayata geçirilen, ödüllü müzeler Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, Müzeler Haftası ve Kurban Bayramı’nı kapsayan özel kampanyasıyla öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. İlkokuldan üniversiteye 6-22 yaş arası öğrenciler, tarih ve kültür mirasını konu alan deneyim müzeciliğinin Türkiye ve dünyadaki ilk örnekleri olan müzeleri, 16 Mayıs – 16 Haziran 2025 tarihleri arasında yüzde 50 indirimle keşfetme fırsatı bulacak.

Kentin hafızasını aydınlatan haritalar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Arşiv ve Paribu işbirliğiyle düzenlenen “İstanbul’un Aydınlık 100’ü Sergisi”, santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi’nde ziyarete açıldı. Silahtarağa Elektrik Santrali’nin bugüne dek saklı kalmış tarihi haritalarını gün yüzüne çıkaran sergi, İstanbul’un 20. yüzyıldaki mimari, kültürel ve sosyoekonomik dönüşümüne ışık tutuyor. İstanbul’un modernleşme sürecinde bir dönüm noktası olan elektriğin yaygınlaşması tarihi belgeler ışığında yeniden yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası dijitalde