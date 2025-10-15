Siyasal islam tarihine bakış

İslam tarih yazıcılığı, yalnızca kronolojik bir olay aktarımı değil, aynı zamanda medeniyetin inşa süreçlerini anlamak için disiplinler arası bir bakışı gerektirir. Bu noktada Lübnanlı Hristiyan Arap tarihçi Philip Khuri Hitti’nin kaleme aldığı Siyasal ve Kültürel İslam Tarihi, modern tarihçiliğin en önemli kilometre taşlarından biri olarak öne çıkar. İlk baskısı 1937’de yapılan ve geçen yüzyılı aşan etkisini bugün de sürdüren eser, İslam’ın doğuşundan itibaren şekillenen toplumsal, siyasal ve kültürel yapıları, yalnızca Arap tarihine değil, Türk ve Fars tarihine de uzanan geniş bir perspektifle ele alır. Hitti’nin metodu, bir arkeoloğun katmanları titizlikle ortaya çıkarma çabasıyla benzeşir. Arap yarımadasının bedevilerinden kent aristokrasisine, hurmadan deveye, buhurdan altına kadar medeniyetin temel unsurlarını işler. Ancak onun tarihçiliğini farklı kılan nokta, maddi kültür unsurlarını din, dil, edebiyat, şiir, musiki, şehirleşme ve mimari gibi alanlarla mezcederek bütüncül bir çerçeve sunmasıdır. Bu nedenle eser, yalnızca bir siyasi tarih değil; aynı zamanda bir kültür, uygarlık ve düşünce tarihidir.

Hitti, İslam medeniyetinin coğrafi yayılımını Afrika’dan Asya’ya, Endülüs’ten Osmanlı’ya kadar izler. Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Memlükler ve Osmanlılar gibi Türk hanedanlarına geniş yer ayırması, kitabın yalnızca Arap tarihiyle sınırlı olmadığını; İslam’ın çok kültürlü ve çokuluslu karakterini yansıttığını gösterir. Böylelikle eser, Müslüman toplumların siyasi örgütlenmeleriyle birlikte, kültürel ve felsefi birikimlerini de ayrıntılı biçimde sergiler.

Eserin kalıcı değerini belirleyen bir diğer unsur, Hitti’nin üslubudur. Polemiklerden uzak, berrak ve akıcı bir dille kaleme alınan metin, hem akademik çevrelere hem de entelektüel merakı olan geniş bir okur kitlesine hitap eder. Bu bağlamda, İslam tarihi derslerinde kaynak eser olarak okutulmasının yanı sıra, kültür ve medeniyet tarihine ilgi duyan araştırmacılar için de vazgeçilmezdir.

Hitti’nin Arap kimliği, eserine konuya içeriden bir vukufiyet katarken, Hristiyan inancı ve dönemin entelektüel atmosferi, ona farklı bir bakış açısı kazandırır. Bu ikili perspektif, kimi zaman eleştirilen “Arap milliyetçiliği” tonunu barındırsa da, eserin entelektüel derinliğini gölgelemekten uzaktır. Aksine, farklı kültürler arası bir yorum imkânı sağlayarak tarih yazımına zenginlik katar.

Kitabın Türkçeye Prof. Dr. Salih Tuğ tarafından kazandırılması, eserin değerini Türkiye’de daha görünür kılmıştır. Tuğ’un dipnotları ve eleştirel katkıları, okura yalnızca Hitti’nin değerlendirmelerini değil, aynı zamanda İslam tarihçiliğinin iç tartışmalarını da sunar. Böylece kitap, tek başına bir tarih çalışması olmaktan çıkarak, eleştirel okumanın ve disiplinler arası düşünmenin verimli bir örneğine dönüşür.

Bugün, İslam tarih yazımında binlerce kaynak bulunmasına rağmen, birçoğu ya kronolojik aktarımla sınırlı kalmış ya da yalnızca savaş ve siyaset odaklı bir perspektif geliştirmiştir. Hitti’nin çalışması ise bu sınırların ötesine geçerek, sosyal bilimlerin bütün alanlarını içine alan kapsamlı bir kültür tarihi sunar. Bu yönüyle eser, yalnızca geçmişi anlamak için değil, bugünün İslam dünyasını kavramak için de güçlü bir anahtar işlevi görmektedir.