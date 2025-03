Soru güzel sorulursa

bî türlerden biridir. Özellikle şairlerle, yazarlarla, sanatçılarla yapılan söyleşiler, bu kişileri daha yakından tanımak bakımından ufuk açıcı bir işlevi yerine getirir. Onların, sanat ve düşünce dünyalarına yolculuğun kapısını aralar bize. Sanat eserlerinin bizce muamma olan yanlarının anlaşır oluşunu sağlayan bir işleve de sahiptir söyleşiler. Söz konusu işlevin yerine getirilebilmesi için söyleşi yapan kişinin iyi hazırlanması ve genel geçer, beylik sorular değil, doğrudan şairin, yazarın, sanatçının eserlerine yönelik sorular sorması gerekir. Ayrıca her iki tarafın samimiyeti söyleşide hissedilmelidir.

“Soru Sormak Güzel Geliyor”un 1.ciltinde: Sevinç Çokum, Ayfer Tunç, Mustafa Kutlu, Necip Tosun, Güray Süngü, Hüseyin Su, Naime Erkovan, Emine Batar, Osman Cihangir, Ayşegül Genç’ten oluşan on öykücü yer alıyor. 2. cilt şairle yapılan on söyleşiden oluşuyor: Arif Ay, Mehmet Aycı, Şaban Sağlık, Mehmet Can Doğan, Ahmet Murat, Cevdet Karal, Ömer Erdem, Mehmet Sümer, Ayşe Sevim, Melek Arslanbenzer, Ayşe Çelikkaya, Hüsrev Hatemi, İhsan Deniz söyleşi yapılan şairler.