Uzun bir yoldan memlekete kavuşmak gibi

Eyüp Taşçı’nın ilk kitabı Araftan Aşka raflarda yerini aldı. İlk eseri yayınlandığı anda neler hissettiğini Taşçı, “Uzun bir yoldan ve gurbetten sonra memlekete kavuşmuş gibi hissettim. Huzurlu ve kendine ait bir yerde” cümlesiyle anlatıyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Uzun bir yoldan ve gurbetten sonra memlekete kavuşmuş gibi hissettim. Huzurlu ve kendine ait bir yerde. Çok uzun bir zaman ve emek içeriyor bu kitap şöyle ki hayatım boyunca yazdığım ve yayımlanan ya da kenara ayırdığım şiirlerin neredeyse tamamı bu kitapta. Yazmak, hayatta kalmak için verdiğim en büyük mücadele benim için. Kitap da sanıyorum bu mücadelenin açtığı ilk kapı olacak.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Kendime gösterdim. Sordum kendime çok beğendiğimi fark ettim. Bektaşiliğin dört kapı kırk makam felsefesine uygun bir şekilde dört kapıdan dört bölüm yaptık kitabı. Her bölümde on şiir var. Son kapı gök. Tüm kapılardan geçip kitabı bitiren okur kendini ferahfeza bir alemde bulacaktır.

Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Editörüme. Şakir Kurtulmuş hocama. Kitabım ayrıca editörümün de yönlendirmesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile çıktı ve tüm bakanlık kütüphanelerine dağıtılacak. Bu manada bakanlığa da çok teşekkür ederim.





Kendimi bildim bileli yazıyorum

Yazmaya nasıl başladınız?

Kendimi bildim bileli yazıyorum. Kitapta 18 yaşımda yayımlanmış da şiir var. Dediğim gibi yazmak yaşamak için cebri bir eylem bana göre. Hayatım boyunca mesleğimin de gereği travmaya maruz kalmış çok insan gördüm ve bu hayat biçimi beni de etkiledi şüphesiz. Kim bilir belki de yazmak buna karşı bir terapi ve karşı koyuş idi.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Gece kesinlikle gece. Gece kesinlikle önemli bir dinginlik veriyor.

Defter mi, bilgisayar mı?