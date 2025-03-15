Bülent Acun





Mümini olmakla müftehir olduğumuz kerim kitabımız Kuran’ı Kerim; Allah Teâlâ’nın nihayetsiz ilminin ayet ve alametlerinden mürekkep bir kitap olduğu için bütün ilimlerin mutlak kaynağı ve yegâne membaıdır. Bu itibarla Kuran’ı Kerim bitmek tükenmek bilmeyen bir ilim ve hikmet hazinesidir. Kuran’ı Kerim hangi ilmi disipline mensup olursa olsun ayetleri üzerinde tefekkür eden her okurunu o engin derinliğinde zenginliklerle dolu seyahatlere çıkarır. Nazil olduğu günden mahşer sabahına kadar Kuran’ı Kerim her ilim dalına hakkı ve hakikati söyleyecek, gerçek ilim adamlarına da söyletecektir. Kerim kitabımızda Rabbimiz biz kullarına nice kıssalar anlatmıştır. Bu kıssaların en güzeli Rabbimizin beyanıyla Yusuf suresidir. Konumu, durumu, mesleği, meşrebi, mektebi ne olursa olsun Yusuf Suresi herkes için nice dersler ve ibretlerle doludur. Bundan dolayı sure hakkında bu vakte kadar nice çalışmalar yapılmış, bundan sonra da bu çalışmalar devam edecektir. Bu özgün çalışmalardan biri de Doç. Dr. Hüseyin Günay ve Uzm. Psk. İsmail Kılınç’ın birlikte kaleme aldıkları “Yusuf Suresine Psikolojik Bakış” isimli eser.

SOHBET TADINDAN BİR KİTAP

Doç. Dr. Hüseyin Günay bir psikiyatrist, İsmail Kılınç bir Uzm. Psikolog. Bu iki gönüldaş kafa kafaya vermişler niyet ettik Allah rızası için Yusuf Suresini Psikolojik açıdan okumaya, anlamaya, anlatmaya ve yazmaya diyerek kolları sıvamışlar. Bu niyetle Seyr FM de tam 25 radyo programı gerçekleştirmişler. Daha sonra da emeklerini kelamdan kaleme aktarmışlar. Böylece ortaya özgün bir eserin çıkmasına vesile olmuşlar. Temmuz 2024 tarihinde Harika Yayınları etiketiyle raflarınızda banada yer açın diyen kitap 25 bölüm ve 312 sayfadan mürekkep. Kitabın radyo konuşmalarından oluşması üslubunu hayli anlaşılır, dilini de epey akıcı hale getirmiş. Kitap Kemal Sayar ile Sadettin Öktem’in söyleşi kitaplarını yalnız bırakmayan bir üslupta kaleme alınmış. Karşılıklı konuşma üslubuna aşina okurlar için bu kitap ideal bir seçim olabilir. Surenin ortalama onar sayfalık pek uzun olmayan 25 bölümde mütalaa edilmesi, eserden istifade etmeyi hayli kolaylaştırmış gözüküyor. Suredeki nefes kesen kesitlerden yazarların iktibas ettiği coşku ve heyecan gözden kaçmıyor. Eserin radyo konuşmalarından meydana gelmesi yazarlarını sık sık tekrara düşürse de et tekraru ahsen kaidesi tekrarı hata olmaktan çıkarıyor. Kitabın her bölümünün muhtevayı özetleyen başlıklarla sunulması ve bölüm sonlarında ayet notu başlıklarıyla okura not alma imkânı sunulması, kitabın özgünlüğüne incelikli katkılar sunmuş.

Hedef Kuran’ın Tamamı:

Eserin müellifleri Doç. Dr. Hüseyin Günay ve Uzm. Psk. İsmail Kılınç “Yusuf Suresine Psikolojik Bakış” kitabını bir başlangıç kabul ediyorlar ve diyorlar ki şayet ömrümüz olursa gayemiz Kuran’ı Kerim’in tamamını psikolojik açıdan yorumlamak.

Hazreti Yusuf Kıssasından Hepimize Hisse Var:

Eserin müellifleri Yusuf Suresinin bütün ayetlerini birer birer tahlil edip yorumluyorlar. Ayetlerin o güne dair mesajlarıyla bu güne dair mesajlarını birlikte okumakta azami gayret gösteriyorlar. Diyorlar ki ey okur bu en güzel kıssada Hz. Yusuf (as), Hz. Yakup (as), Hz. Yusuf (as)’ın kardeşleri, Züleyha, Mısır azizi, zindan arkadaşları hâsılı kelam Hz. Yusuf (as)’ın yaşadıklarına vesile ve şahit olan herkeste hepimiz için nice dersler ve ibretler var. Bu muhteşem kıssadan çocuklarımızın, gençlerimizin, kardeşlerimizin, ebeveynlerimizin, yöneticilerimizin, kadınlarımızın, arkadaşlarımızın alacağı hisseler o kadar çok ki saymakla bitmez tükenmez.

Müellifler eserlerinde kıssanın mesajlarını özgün cümlelerle özetlemeye çalışmışlar. O cümlelerden ikisiyle biz de söyleyeceklerimizi özetleyelim. Allah diyen aziz olur. İyiler her zaman kazanır.











