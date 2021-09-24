İSMEK kurs kayıtları ne zaman başlayacak? İSMEK kurs çeşitleri ve kayıt işlemleri

İSMEK kurs kayıtları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. İSMEK kurslarına kayıt olmak isteyenler işlemlerini nasıl ve ne zaman yapacağını araştırıyor. İşte 2021-2022 yılı İSMEK kayıtları hakkında detaylar...

İSMEK KAYITLARI BAŞLADI MI?

2021-2022 yılı İSMEK kayıtları bugün itibariyle başladı. İSMEK'te öğrenim görecek vatandaşlar, kursiyer.ibb.istanbul internet adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda ise kurs kayıtlarının 24 Eylül tarihinde alınacağı duyurulmuştu. 24 Eylül 2021 (Bugün) saat 10.00'da kursiyer kayıt işlemleri başlamıştır.

İSMEK KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İSMEK kayıt tarihlerinin açılmasının ardından öncelikle kursiyer.ismek.istanbul adresine tarayıcınızdan giriş yapın.

Ardından açılan sayfada T.C kimlik numaranız ve doğum tarihiniz gibi bilgiler istenilmektedir. İstenilen bilgileri girerek sayfaya giriş yapınız.

REKLAM

Açılan sayfada Öğrenci Şartnamesi, Online Başvuru ve Kayıt Şartları, KVKK Aydınlatma ve Rıza Metni karşınıza çıkar. Bunları okuyarak onaylamanız için yanındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Ardından Onayla butonuna basınız.

Sisteme ilk defa giriş yapanlar için bir Kursiyer Kayıt Formu çıkmaktadır. Otomatik olarak sayfaya giriş yapınca çıkan formda istenilen tüm bilgileri (Eğitim bilgileri, iş bilgileri, adres bilgileri ve bazı kişisel bilgiler.) eksiksiz bir şekilde girerek Güncelle ve Kurs Seç butonuna tıklayın.

Ardından açılan sayfada bulunan Branşlar, İlçeler ve Kurs Merkezlerini istediğinize göre filtreleyebilir sonrasında istediğiniz kursları seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz filtrelemelere göre çıkan kursları veya kurs merkezlerini seç butonuna göre tıklayarak kurs başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

REKLAM

Kurs kaydınız oluştuğunda size sisteme girdiğiniz telefon numaranızdan bilgilendirme mesajı gelmektedir.

İSMEK'TE HANGİ KURSLAR VAR?

Yeni bir meslek edinmeyi amaçlayan veya mesleğinde sürekli gelişimi hedefleyenler için çeşitli eğitimlerin yer aldığı bu dalda; Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Mesleki Teknik Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Robotik ve İnovasyon, Turizm ve Otelcilik, Yönetim ve Hizmet ile Ziraat alanları yer alıyor.

Kişisel Gelişim kategorisinde Dil Eğitimleri ve Kişisel Gelişim ve Eğitim branşları bulunuyor.

Güzel Sanatlar

– Müzik

REKLAM

– Sahne ve Gösteri Sanatları

– Sanat ve Tasarım

El Sanatları ve Zanaat;

– Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri

– Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

– Örgü ve İşleme Sanatları

– Süsleme Sanatları

– Tekstil Tasarımı