Bayram tatili için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Böylelikle 15 Temmuz resmi tatiliyle Kurban Bayramı tatili birleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR: HANGİ GÜNLER BAYRAM TATİLİ, BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ, 11 GÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor.

15 Temmuz’u zaten FETÖ terör hareketi sebebiyle tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesebilecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatil için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.

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Bayram tatili 9 gün.

15 TEMMUZ, BAYRAM TATİLİYLE BİRLEŞTİ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz Cuma günü akşam başlayacak tatil, 26 Temmuz Pazartesi sabah son bulacak. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle, bayram tatili de birleşmiş oldu.