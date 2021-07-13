Özgün Bayram tatili için geri sayım başladı
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Bayram tatili için geri sayım başladı

Kurban Bayramı tatil açıklaması dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Erdoğan'ın bayram tatili açıklamasındaydı. Vatandaşlar bayram tatili kaç gün olacak? Arefe günü tam gün tatil olacak mı sorularını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 kurban bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Böylelikle tatil fiilen 16 Temmuz Cuma günü başlıyor. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün?
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin kaç gün olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Böylelikle 15 Temmuz resmi tatiliyle Kurban Bayramı tatili birleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR: HANGİ GÜNLER BAYRAM TATİLİ, BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ, 11 GÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor.

15 Temmuz’u zaten FETÖ terör hareketi sebebiyle tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesebilecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatil için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.

Bayram tatili 9 gün.
Bayram tatili 9 gün.

15 TEMMUZ, BAYRAM TATİLİYLE BİRLEŞTİ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz Cuma günü akşam başlayacak tatil, 26 Temmuz Pazartesi sabah son bulacak. 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle, bayram tatili de birleşmiş oldu.

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