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Nelson Oliveira kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Portekizli futbolcu Nelson Oliveira'yı kadrosuna kattı. Yunanistan ekiplerinden PAOK forması giyen golcü futbolcu çıktığı 45 maçta 10 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Kariyerinde birçok önemli takımda forma giyen Oliveira, sağlık kontrollerinden geçerek yeşil-beyazlı kulübe imzayı attı. Peki, Nelson Oliveira kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

09:39 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Nelson Oliveira kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Nelson Oliveira kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

TÜMOSAN Konyaspor, Portekizli futbolcu Nelson Oliveira'yı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki santrforun transfer görüşmesi için İstanbul'a davet edildiği belirtildi. Peki, Nelson Oliveira kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

NELSON OLİVEİRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Doğum Tarihi: 8 Ağustos 1991
Doğum Yeri: Barcelos, Portekiz
Kariyeri:

Nelson Oliveira, futbol kariyerine Portekiz'in SC Braga takımının altyapısında başladı. Daha sonra ülkenin farklı kulüplerinde kiralık olarak forma giydi. 2011 yılında Portekiz'in en üst düzey futbol liglerinden biri olan Primeira Liga'da mücadele eden Benfica'ya transfer oldu. Benfica forması altında genç yaşına rağmen dikkat çeken bir performans sergiledi.

Oliveira'nın kariyeri boyunca çeşitli kulüplere kiralık olarak gönderildi. Bunlar arasında İspanyol kulüpleri Deportivo La Coruña ve Espanyol, İngiliz kulübü Norwich City ve Fransız kulübü Rennes gibi takımlar bulunuyor.

Nelson Oliveira 9 temmuz 2021’de Yunanistan ekibi PAOK’a transfer oldu. 32 yaşındaki forvet Oliveira, son olarak formasını giydiği Yunanistan ekibi PAOK ile çıktığı 45 maçta 10 gol, 1 asistlik performans gösterdi.



#Nelson Oliveira
#TÜMOSAN Konyaspor
#PAOK
#Benfica
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