Ama eğer kendiniz kuluçka makinesi yapmak istersenizi kuşların yumurtasından suni olarak civciv çıkarmanın hassas bir iş olmasınıda bilmenizde fayda vardır.

Ve bazen küçük bir aksilik veya makinede arıza tüm yumurtaların bozulmasına neden olabilir. Ayrıca her türlü kuş yumurtasından kuluçka yapmak el yapımı kuluçka makinesi ile mümkün değildir.

Kuş yumurtalarının civcive dönüşmesi için 4 önemli faktöre bağlı olmaktadır. Isı, nem, havalandırma ve çevirme en önemli faktörler olmaktadır.

Bu değerlerin standarttan daha düşük veya yüksek olması yumurta içinde bulunan embriyonun telef olmasına neden olur. Ama bu arada yumurtaların ise sağlığı ve kaliteside önemli olmaktadır.

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Ama yumurta satın almadan önce makinenin hazır olması gerekir. Ve bu paylaşımda evde nasıl kuluçka makinesi yapmanız ile ilgili bir basit eğitim paylaşılmıştır.

El yapımı kuluçka makinesi malzemeleri :

Eğer yapmak istediğiniz kuluçka makinesinden yüksek çıkım isterseniz, izolasyonu yüksek malzeme kullanmanız gerekmektedir.

Ve olabildiği kadar standartlara uygun malzemeler kullanmanız gerekmektedir. Ve kaliteli bir makine yapmanız gerekir. Böylece farklı kuş yumurtalarından kuluçka yapmanız mümkün olmaktadır.

Makine kasası :

Makine kasasını yapmak için farklı malzemeler kullanılması mümkün olmaktadır. Strafor kutu, MDF kasa veya karton kutu bile kullanmanız mümkün olmaktadır. Bazı kişiler ise evlerinde eskimiş ve kullanılmayan buzdolabı veya hatta mikrodalga fırın kasasını kullanırlar.

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Termometre :

Kuluçka makinesi kasasında üretilen ısı değerinin ne kadar olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Ve bu yüzden makinede bir termometre olması şart. Her kuş yumurtası için ısı değeri farklıdır. Ve değeri tuturmanız gerekir.

Nem ölçer :

Nem oranı ise aynı ısı gibi belirli bir miktarda gerekmektedir. Ve bu yüzden makine kasasında nem ölçmek için sensör kullanılması gerekmektedir.

Su kabı :

Nem üretimi için gerekli suyun makinede olması gerekmektedir. Ve bu kabın derinliğinin fazla olmaması ve geniş olması gerekmektedir. Bazıları ise pazarda hazır olarak satılan ultrasonik cihaz kullanmayı tercih etmektedirler.

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Biraz kablo, bir adet ampul, ve ampul duyu (ısıtıcı olarak) :

Ampulun kasa içine montaj edilmesi gerekmektedir. Ve bu ampul makinede ısıtıcı işini yapmaktadır. Ampul büyüklüğü kasa boyutuna uygun olması gerekmektedir. Ama unutmayınız ampulun bir termostata bağlanması gerekir. Aksi halde sıcaklık aşırı yükselir ve yumurtaların bozulmasına neden olur.

Yumurtaları dizilmesi için bir adet viyol ise gerekmektedir. Ve altın kuluçka web sitesinde el yapımı viyol ile ilgili bir makale paylaşılmıştır. Ve okumanızı tavsiye ederiz.

Bu eşyaların çoğu her evde bulunmaktadır ve satın almanıza gerek yoktur. Ve bu yüzden el yapımı kuluçka makinesi daha düşük fiyat ile biter. Ve ilk baştada söylediğim gibi kuluçka yapımı hassas bir iş ve fazla yüksek randıman beklentiniz olmasın.

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Son zamanlarda üretilen kuluçka makinesi fiyatları yüksek olmaktadır. Ve bu yüzden bazıları el yapımı kuluçka makinesi kullanmayı tercih edebilir.

İlk aşama - gövde malzemesi :

Döllenmiş yumurtaların büyümesi için sıcak ve nemli bir ortama ihtiyacı vardır. Bu ortamın yeterli oksijene sahip olması ve ayrıca daha az dalgalanması gerekir. Bu nedenle, cihazın gövdesi çok önemlidir. El yapımı kuluçka makinesi gövdesini yapmak için karton veya iyonolit kullanabilirsiniz. Yonolit çok daha iyi yalıtıma sahip olduğu için tavsiye edilir. Ancak yonolit kutunuz veya buzdolabınız yoksa karton kullanabilirsiniz. Tabii ki, daha iyi yalıtım için karton alüminyum folyo ile kaplanabilir. Bu durumda kartonun içindeki ısı daha iyi kontrol edilebilir olacaktır.

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İkinci aşama, ısıtma sistemini :

Döllenmiş yumurtalar yaklaşık 37.5 derecelik bir sıcaklıkta büyür. Gerekli ısıyı sağlamak için yüksek ısı üreten akkor lambaların kullanılması tavsiye edilir. Bunun için 100 voltluk bir lamba yeterlidir. Kartonun içindeki sıcaklık bir ampulle 37,5 dereceye ulaşmazsa, kartona daha büyük bir ampul veya iki ampul koyun.

Kartonun yüksekliği yeterince yüksekse, kabloyu kartonun üstünden geçirin ve lambayı kapağın içine takın. Ardından telin cihaza girdiği yeri yapışkan bant ile lamba sabitlenecek şekilde sabitleyin. Değilse, kapağı kartonun üst kapağına yapıştırın ve lambanın içine yapıştırın. Ampul, döllenmiş yumurtalardan yeterince uzakta olmalıdır. Yumurtadan çıkan civcivler ampule dokunmasın, aksi takdirde yanacak ve zarar görecektir.

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Üçüncü adım, kuluçka için gerekli nemi sağlamaktır :

Kuluçka makinası için gerekli nemi sağlayabilmek için kartonun içine bir kap su koymalısınız. Lambanın ısısının buharlaşması ve nem oluşturması için lambanın yanında bir su kabı olması daha iyidir. Ayrıca su kabının içine enfiye ve bulut konularak suyun buharlaşma hızı arttırılabilir. Tabii ki suyun buharlaşma hızını arttırmak için cihazın içinde küçük bir fan kullanılması tavsiye edilir.

İnkübatör fanı, lambanın ısısını su haznesine atmalıdır. İnkübatör yapımında fan kullanmanın başka bir avantajı daha vardır. Fan, içerideki havayı dolaştırır ve yumurtalar arasında sıcaklık ve nemi dağıtır. Su kabı yeterince geniş ve keskin olmalıdır. Su kabının kenarı çok kısaysa civcivler yumurtadan çıktıktan sonra içine düşer ve enfeksiyon kapar.

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Dördüncü adım, havalandırma fanı :

Döllenmiş yumurtaların büyümesi için belirli bir oksijen düzeyine ihtiyacı vardır ve soludukları karbondioksitin kartondan boşaltılması gerekir. Bunu yapmak için, cihazın gövdesi üzerinde yeterli havalandırma deliği oluşturmalıdır. Havalandırma deliklerinin sayısı kartonun boyutlarına bağlıdır. Ancak bir duvarda bir santimetre çapında 4 ila 5 delik açın.

El yapımı bir kuluçka makinesi kullanarak kuluçka nasıl yapılır?

El yapımı kuluçka makinesi bittikten sonra test etmeniz önerilir. Döllenmiş yumurtaları makine içine yatay olarak yerleştirin. Ama kesinlikle yumurtaları direkt olarak 37 derece sıcaklığa sahip bir alana hemen aktarılmaması gerekir.

Isı şokuna engel olmak için sıcaklığın kademeli olarak yükselmesini sağlamanız tavsiye edilir. Eğer tavuk yumurtasından civciv çıkarmak isterseniz, tavukların kuluçka süresinin 21 gün olduğunu,ve kuluçka makinası için ilk 18 günde 37,5 ila 37,7 sıcaklık ve %60 nem, ve son 3-5 gün yani çıkım dönemi için 37,2 sıcaklık ila %75 nem gereklidir.

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Belirlenen süre boyunca, döllenmiş yumurtaları günde 5 ila 6 kez 45 derecelik bir açıyla döndürmelisiniz. Bu manuel veya otomatik olarak yapılabilir.

Otomatik çevirme için bir kuluçka makinesi satın almanız veya motorlu bir kuluçka makinesi viyolu yapmanız veya satın almanız gerekir. Elle çevirmede ise yumurtaların bir tarafını kurşun kalemle işaretlemeniz tavsiye edilir, böylece çevirirken hata yapmazsınız.

Döllenmiş yumurtaların manuel olarak döndürülmesi sırasında kuluçka odasının sıcaklığını biraz artırmak daha iyidir, 31-34 derece bu işlem için yeterlidir. Çünkü makinenin kapağını açtığınız zaman içinde oluşan sıcaklık hızlı bir şekilde düşmeye başlar ve bu yumurtalar için zararlıdır. Ayrıca, spermin zarar görmemesi için döllenmiş yumurtaları dikkatlice ve nazikçe döndürün.

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Yedinci veya onuncu gün döl kontrolü yapılmalıdır. Bunu yaparak döllenmiş yumurtaların büyümesini fark edebilirsiniz. Döl kontrolü düzgün bir şekilde nasıl yapılacağına ilişkin ipuçları için Altın kuluçka weblog sayfasını ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

18. günden itibaren yumurtaların çevrilmesini durdurun ve makinenin kapağını açmayın. Kuluçka makinesi ile civciv üretiminde çıkım dönemi hassastır. Ayrıca civcivlerin yumurtadan çıkma süresinin 3 ila 5 gün daha sürebileceğini unutmayın. Yani 21 gün sonra bir veya iki gün daha bekleyin.