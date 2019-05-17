Misyonerlerin hedefinde görme engelliler var

Görme engellilerin Kur'an-ı Kerim’i okuyabilmesini sağlamak ve dünyanın farklı bölgelerinde kabartma Kur’an hizmeti sağlayan kişi ve kurumları bir araya getirmek amacıyla 2014 yılında Tükiye’de kurulan Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği (IBQS), tüm dünyada geçerli olacak bir kabartma Kur'ân sistemi geliştirerek ve eğitim programları düzenleyerek görme engellileri Kur'ân ile buluşturmak için çalışamlarını sürdürüyor.

Birlik üyeleri ile bir araya geldiğimiz iftar programında Halis Kuralay'ın gerçekleştirdiği Kur’an tilaveti sonrası Başkan Selahattin Aydın’dan yürütmüş oldukları çalışmaları dinledik. Aydın, birlik hakkında ilk olarak şu şekilde konuştu:

“Bizim birliğimizin misyonu; Dünyada lokal düzeyde görme engelli Müslümanlara din hizmeti veren kurum ve kuruluşları bir çatı altında toplamak. Çünkü misyonerlik faaliyetlerinin hedefinde körler var. Dünyada da çok güçlü misyoner faaliyetleri var. Körlerin dinlerini değiştirmek için çok ciddi bir çalışma içerisindeler.

Çoğunluk nüfusu Müslümanlardan oluşan ülkelerde yaşayan bizlerin Kur’an ulaşmasında bir sıkıntı yok. Ama özellikle Afrika, Güney Asya, Balkanlar gibi fakir bölgelerde misyoneler çok aktifler. Böyle olunca dünyada aynı işi yapan herkes bir araya gelip bir birlik oluşturalım dedik. Bu maksatla 2014 yılında Uluslararası Kabartma Kur'an Hizmetleri Birliği (IBQS) kuruldu. Şu an 17 üye ülkemiz var.

Kabartma Kur'an-ı Kerim örneği

Malavi'de yeni bir birlik kurduk

Malavi'nin körleri hedef alan misyonerlik faaliyetlerinin Afrika’daki merkezi olduğunu belirten Aydın, "Burada görme engelli Müslümanların dini ihtiyaçları konusunda herhangi bir çalışma yoktu. Oradaki görme engelli arkadaşlarla birlikte bir birlik kurduk. O kuruluşu da birliğimizin bünyesine katacağız. Bizim daha çok işimiz var. İşimiz teşkilatlanmak. Dünya üzerinde kabartma Kur'an eğitimini teşvik etmek, kabartma mushafların standartları ile ortak bir kabartma Kur'an imlası geliştirmek, üyeleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak, üyeleri arasında iktisadi ve teknik işbirliği oluşturmak, görme engellilere kabartma mushaf ve erişilebilir ortamlarda İslami bilgi kaynakları temin etmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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