Aydın Büyükşehir Belediyespor Nisan Barut'la sözleşme imzaladı

Mavi beyazlı ekibin son transferi ise Eczacıbaşı’nın orta oyuncusu Nisan Barut oldu. Aydın ekibi, başarılı sporcu Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nisan Barut. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Eczacıbaşı forması giyen orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda file üstündeki hakimiyetini izlemek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.