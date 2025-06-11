Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Aydın Büyükşehir Belediyespor Nisan Barut'la sözleşme imzaladı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Nisan Barut'la sözleşme imzaladı

16:2311/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Nisan Barut, orta oyuncu olarak görev yapıyor.
Nisan Barut, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçen sezonu İstanbul BBSK’da kiralık olarak geçiren Eczacıbaşı’nın orta oyuncusu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Mavi beyazlı ekibin son transferi ise Eczacıbaşı’nın orta oyuncusu Nisan Barut oldu. Aydın ekibi, başarılı sporcu Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.


Transfer ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nisan Barut. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Eczacıbaşı forması giyen orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda file üstündeki hakimiyetini izlemek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

#Nisan Barut
#Eczacıbaşı
#Aydın Büyükşehir Belediyespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADLİ TATİL NE ZAMAN? 2025 yılı adli tatil tarihi açıklandı mı?