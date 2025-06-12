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Aydın'dan filede bir transfer daha: 10 oldu

Aydın'dan filede bir transfer daha: 10 oldu

11:5112/06/2025, Perşembe
DHA
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Nisan Barut orta oyuncu poizsyonunda oynuyor.
Nisan Barut orta oyuncu poizsyonunda oynuyor.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı'ndan orta oyuncu Nisan Barut'u kadrosuna kattı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor dış transferde hız kesmedi. Mavi-beyazlılar son olarak kiralık olarak İBB Spor'da forma giyen Eczacıbaşı'ndan 20 yaşındaki orta oyuncu Nisan Barut ile anlaştı.


Mavi-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda file üstündeki hakimiyetini izlemek için sabırsızlanıyoruz" denildi.


Aydın temsilcisi bu transferde İlarya Zararsız, Gizem Mısra Aşçı, Martyna Grajber-Nowakowska, Selen Köse, Viktoriia Kobzar, Beliz Başkır, Mina Mijatovic, Bilge Paşa ve Anna Tikhomirova'dan sonra 10'uncu takviyesini yapmış oldu.






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