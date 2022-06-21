Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi sona erdi: Yönetim 'haklı fesih' yaptı!

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübü, ayrılık mesajında Torrent ve ekibine teşekkür etmedi. İspanyol teknik adamın 1 aydır görevini yerine getirmediği ileri sürülürken Torrent ve ekibine an itibarıyla bir ücret ödenmeyeceği belirtildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Torrent'in FIFA'ya gitmesi bekleniyor.