Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Göztepe'den smaçör takviyesi: Lana Scuka'yı transfer etti

Göztepe'den smaçör takviyesi: Lana Scuka'yı transfer etti

14:5926/04/2025, السبت
G: 26/04/2025, السبت
AA
Sonraki haber
29 yaşındaki Lana Scuka smaçör pozisyonunda oynuyor.
29 yaşındaki Lana Scuka smaçör pozisyonunda oynuyor.

Gelecek sezon Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Papara Göztepe, 29 yaşındaki Lana Scuka'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Slovenyalı oyuncu ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan Scuka, son olarak LKS Lodz forması giydi. Lana, daha önce Liu Jo Modena, Lardini Filottrano, Casalmaggiore, Vital Ljubljana, Geleximco Thai Binh, Yeşilyurt ve İlbank'da forma giydi." denildi.

#Lana Scuka
#Papara Göztepe
#Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da riskli yapılar için devletten hibe ve kredi imkanı! Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları nasıl yapılır? İşte 1,5 milyon liralık kentsel dönüşüm desteğinin ayrıntıları