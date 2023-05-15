Kazımcan Karataş transfer hedefini açıkladı

Galatasaray taraftarının çok coşkulu olduğunu ve bu taraftarın önünde oynamanın mutluluk verdiğini vurgulayan Kazımcan, "Yıldızlar topluluğu bir kadromuz var. Televizyondan izlediğim, oyun konsolundan oynadığım futbolcularla aynı sahayı paylaşıyorum. Bana çok şey öğrettiler. Dünyaca ünlü isimlerle oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım daha iyi transferler gelir. Bu isimler bizim için büyük şans. Hayatlarını çok profesyonel yaşıyorlar. Antrenmanları, dinlenmeleri, uyku düzenleri, beslenmeleri inanılmaz. Bunları kendime örnek alıyorum" diye konuştu.