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Spor

Kazımcan Karataş'ın durumu belli oldu

Sarı-kırmızılı takımın genç sol beki Kazımcan Karataş'ın sol diz iç yan bağlarında esneme belirlendi.

14:02 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kazımcan Karataş yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı.

Kazımcan Karataş yaşadığı sakatlık sonrası oyundan çıktı.

Süper Lig'in 6. haftasında dün oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.


20 yaşındaki futbolcunun hastanede yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.


Kazımcan, Başakşehir maçının 26. dakikasında orta sahada Eden Karzev ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış ve karşılaşmaya devam edememişti.







#Galatasaray
#Kazımcan Karataş
#Başakşehir
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