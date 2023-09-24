Kazımcan Karataş'ın durumu belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında dün oynanan Başakşehir maçında sakatlanan Kazımcan Karataş'ın sağlık durumuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

20 yaşındaki futbolcunun hastanede yapılan tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Kazımcan, Başakşehir maçının 26. dakikasında orta sahada Eden Karzev ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış ve karşılaşmaya devam edememişti.