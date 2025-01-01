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Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

17:101/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
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TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısının ardından verilen ara tamamlandı. Ligde 18. haftada heyecanı 3 Ocak Cuma, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.


Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.


Süper Lig'de 18. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
3 Ocak Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün

20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Zorbay Küçük


4 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Antalyaspor - Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen


5 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Bodrum FK - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır





#TFF
#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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