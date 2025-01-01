Fenerbahçeli futbolcuyu kimse istemiyor: Bir veto daha

Fenerbahçe'de sergilediği performansla gözden düşen ve devre arasında ayrılığına kesin gözüyle bakılan futbolcunun menajeri harekete geçti. Milli oyuncu için önerilen teklif bir kez daha kabul görmedi.

1 /7 Fenerbahçe'de sergilediği performansla gözden düşen Cengiz Ünder'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

2 /7 15 milyon euro rekor bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere transfer olan milli oyuncu, yaşadığı sık sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenileni veremedi.



3 /7 Devre arasında ayrılması beklenen Cengiz Ünder için menajeri harekete geçti.

4 /7 Fransız basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu menajeri tarafından Nantes'a önerildi.



5 /7 Nantes'ın ise Cengiz Ünder için gelen bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.

6 /7 Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile anılmıştı. Bordo-mavililerin milli oyuncu için bir girişiminin olmadığı da ortaya çıktı.