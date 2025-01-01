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Fenerbahçeli futbolcuyu kimse istemiyor: Bir veto daha

Fenerbahçeli futbolcuyu kimse istemiyor: Bir veto daha

09:531/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de sergilediği performansla gözden düşen ve devre arasında ayrılığına kesin gözüyle bakılan futbolcunun menajeri harekete geçti. Milli oyuncu için önerilen teklif bir kez daha kabul görmedi.

Fenerbahçe'de sergilediği performansla gözden düşen Cengiz Ünder'in ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

15 milyon euro rekor bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere transfer olan milli oyuncu, yaşadığı sık sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenileni veremedi.


Devre arasında ayrılması beklenen Cengiz Ünder için menajeri harekete geçti.

Fransız basınında yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu menajeri tarafından Nantes'a önerildi.


Nantes'ın ise Cengiz Ünder için gelen bu teklifi kabul etmediği aktarıldı.

Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile anılmıştı. Bordo-mavililerin milli oyuncu için bir girişiminin olmadığı da ortaya çıktı.

Ünder, bu sezon beş maça çıkarken skor katkısı veremedi. Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Transfer

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