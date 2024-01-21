Galatasaray, Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 5-1 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri dakika 13', 61' Wilfried Zaha (2), 64' Kaan Ayhan ve 80', 90+5' Kerem Aktürkoğlu(2) kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü dakika 79' Enis Destan attı.





Bu sonuçla birlikte puanını 53'e yükselten sarı-kırmızılılar averajla ikinci sırada yer aldı. Bordo-mavililer ise 37 puanla 3. sırada yer aldı.





Galatasaray önümüzdeki hafta sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.





TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

6. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza alanına doğru sokulan Zaha'nın yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.





13. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan ceza alanı son çizgisinden çevirdiği topa Zaha'nın yatarak şutunda, yere çapan meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında, Mertens'in kafa ile aşırdığı topu Zaha kafa ile tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Boey'in sağdan pasında, ceza alanı içinde topla buluşan Zaha'nın şutunda savunmaya çarpan top yan ağlarda kaldı.

39. dakikada Bardhi'nin ara pasında, ceza alanında Fountas'ın dokunduğu topu öne çıkan Muslera'dan döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+3. dakikada Berat Özdemir'den topu kapan Mertens'in ceza alanına girerek yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI

58. dakikada Mertens'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Sanchez'in kafa vuruşunda, yan direğe çarpan top auta çıktı.

61. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kerem Demirbay'ın pasında, ceza alanı içinde Zaha yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 0-2

64. dakikada Galatasaray farkı 3'e yükseltti. Mertens, taşıdığı topu Zaha'ya aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı ceza alanı sol çaprazındaki Kaan Ayhan'ın önüne bıraktı. Kaan da plase vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden topu filelere gönderdi: 0-3

79. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Enis Destan gelişine ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Muslera'nın solundan filelere gönderdi: 1-3





80. dakikada Galatasaray farkı tekrar 3'e yükseltti. Ndombele'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın sol tarafındaki direğe çarpan top filelere gitti: 1-4

90. dakikada Tete'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Zaha'nın şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitti. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun gelişiminde orta alanda Barış Alper Yılmaz'ın Mehmet Can Aydın'a yaptığı faul nedeniyle gol geçerli sayılmadı.





90+5. dakikada Icardi'nin pasında, sağ tarafta ceza alanı içinde Tete, topu Kerem Aktürkoğlu'nun önüne çıkardı. Bu oyuncu da yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-5

Galatasaray, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor, 6 hafta sonra kaybetti

Trabzonspor ise ligde 6 hafta sonra mağlup oldu. Karadeniz ekibi, 37 puanla 3. sıradaki yerini korurken 2 puan gerisindeki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını açma şansını değerlendiremedi.

Bakasetas, veda etti

Trabzonspor'dan Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olması beklenen Bakasetas da maç sonunda taraftarlara veda etti. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Bakasetas, karşılaşmanın bitiminde tribünlere doğru tek tek el sallayarak taraftara veda etti.





TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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