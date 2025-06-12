TDK Güncel Türkçe Sözlük'te Labrador kelimesi hangisi olarak tanımlanır? Kim Milyoner Olmak İster'deki 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı merak ediliyor. İşte yarışmacının verdiği yanıt ve sorunun doğru cevabı.
A: Jeolojik bir tuz
B: Bir köpek ırkı
C: Bir okyanus akıntısı
D: Güney Amerika'da bir ada
Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.