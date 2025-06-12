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TDK Güncel Türkçe Sözlük'te 'Labrador' kelimesi hangisi olarak tanımlanır?

TDK Güncel Türkçe Sözlük'te 'Labrador' kelimesi hangisi olarak tanımlanır?

21:3912/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TDK Güncel Türkçe Sözlük'te 'Labrador' kelimesi hangisi olarak tanımlanır?
TDK Güncel Türkçe Sözlük'te 'Labrador' kelimesi hangisi olarak tanımlanır?

TDK Güncel Türkçe Sözlük'te Labrador kelimesi hangisi olarak tanımlanır? Kim Milyoner Olmak İster'deki 300 bin TL değerindeki sorunun yanıtı merak ediliyor. İşte yarışmacının verdiği yanıt ve sorunun doğru cevabı.

SORU: TDK Güncel Türkçe Sözlük'te Labrador kelimesi hangisi olarak tanımlanır?
CEVAP:
A: Jeolojik bir tuz

A: Jeolojik bir tuz

B: Bir köpek ırkı

C: Bir okyanus akıntısı

D: Güney Amerika'da bir ada

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

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TDK Güncel Türkçe Sözlük'te 'Labrador' kelimesi hangisi olarak tanımlanır?