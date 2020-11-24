Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Acer ConceptD 7nin özellikleri neler? Acer ConceptD 7nin Türkiyesatış fiyatı ne kadar?
ÜRÜN HABERLERİ

Acer ConceptD 7'nin özellikleri neler? Acer ConceptD 7'nin Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Teknoloji firması Acer, yeni dizüstü bilgisayarı ConceptD 7'yi Türkiye'de satışa sundu 4K ekran çözünürlüğüne sahip bilgisayar 19.999 TL ücretle raflardaki yerini alıyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Acer'ın Türkiye'de satışa çıkardığı yeni dizüstü bilgisayarı ConseptD 7, içerdiği donanımı ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER MaxQ grafik kartı, 16 GB DDR4 bellek ve 1 TB PCIe NVMe SSD'ye sahep olan ConceptD 7 dizüstü bilgisayar, kullanıcıların performanstan ödün vermeden çalışabilmesini mümkün kılıyor. ConceptD 7 aynı zamanda 2020 Red Dot Tasarım Ödülünün sahibi olan modeller arasında yer alıyor.

  • ConceptD 7’nin PANTONE onaylı 4K UHD (3840 x 2160 piksel) IPS ekranı, Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor. Dar çerçeveleri sayesinde %81’lik ekran-gövde oranı sunan 15,6 inç büyüklüğündeki ve 400 nit parlaklığındaki ekran, kullanıcıların çalıştıkları projeyi tüm ayrıntılarıyla görmesine olanak tanıyor.

Çinli yapay zeka şirketi Uygur Türklerini hedef alıyor
TEKNOLOJİ
Çinli yapay zeka şirketi Uygur Türklerini hedef alıyor


Hareket halinde bile yüksek performans sunuyor

Özel katı seramik koruyucu katman sayesinde sağlam, lekeye dayanıklı ve pürüzsüz beyaz kaplamasıyla göz dolduran ConceptD 7, tamamen metalden oluşan birinci sınıf, hafif kasasıyla, 17,9 mm inceliğe ve 2,1 kg ağırlığa sahip. Dizüstü bilgisayar aynı zamanda gün boyu dayanan pil ömrüyle de hareket halindeyken dahi daha rahat ve konforlu bir tasarım deneyimi yaşatıyor.

Acer Concept 7d

Farklı bağlantı seçeneği ile daha iyi bir verim

  • Intel Wi-Fi 6 (Gig+) standardına sahip ConceptD 7, standart 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha yüksek hız sunuyor. Bu özellik kullanıcıların, yayın yaparken veya video konferanslarda karşılaştıkları gecikmeyi azaltıyor.

Dizüstü bilgisayar, HDMI, birden fazla ekranla hızlı ve sorunsuz bağlantı imkanı sunan mini DP 1.4, 3 adet 2. Nesil USB 3.2, 40 Gb/sn’ye kadar dosya aktarım hızına sahip Thunderbolt 3 ve USB Type-C gibi tüm ihtiyaç duyulabilecek bağlantı noktalarına sahip. DTS X: Ultra ile ConceptD 7’nin özel olarak ayarlanmış çift ön hoparlörü, canlı yayınlar, sunumlar ve çevrim içi toplantılar için önemli olan üstün ses kalitesini sağlıyor.

Abone Ol Google News
Turist rehberi gibi muhtar

Turist rehberi gibi muhtar

​3 dil biliyor, 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor.
Siirtli kaşif uçan araba yaptı

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

​İlk denemede uçan arabanın ismi 'Ayyıldız' oldu.
Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti?

Vazife addediyoruz

Vazife addediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı.

Sonrasında<br>'eyvah' yetmez

Sonrasında
'eyvah' yetmez

​Kadına şiddet ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli mesaj.

Kaçak alkol vakalarını bitirecek buluş

Kaçak alkol vakalarını bitirecek buluş

​DNA sayesinde damladan üreticiye kadar iz sürülebiliyor.

BDDK'dan normalleşme adımı

BDDK'dan normalleşme adımı

​Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı.

Peş peşe gelen şikayetler kafaları karıştırıyor.
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

​1 Aralık'ta uygulamaya girecek, denetimler başlayacak.

GRAFİKLİ- Fas ile Polisario Cephesi arasındaki
Dünya

GRAFİKLİ- Fas ile Polisario Cephesi arasındaki "Batı Sahra Sorunu" 45 yıldır çözülemiyor

Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nı geçişlere kapatılması 1975 yılından bu yana konu olan "Batı Sahra Sorunu"nu yeniden gündeme getirdi. İspanyol işgaline karşı 1973'te kurulan Polisario Cephesi, sömürgecileri bölgeden çıkarmak için isyan başlatarak silahlı bir güç haline geldi. Batı Sahra halkını temsil ettiğini öne süren Polisario Cephesi, bölgenin bağımsızlığı için ilk fırsatı Uluslararası Adalet Divanı'nda elde etti. 1975 yılında toplanan Uluslararası Adalet Divanı, Batı Sahra halkının "kendi kaderini tayin etme hakkı" olduğunu ilan etti. 14 Kasım 1975'te İspanya'nın Sahra bölgesindeki sömürgesini sona erdiren anlaşma imzalandı. Batı Sahra'nın kuzey ve orta bölgesini Fas geri alırken, güney bölgesi Moritanya'ya iade edildi. Fakat Fas ve Batı Sahra arasında Polisario Cephesi sebebiyle yaşanan sorunlar son bulmuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Vazife addediyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Vazife addediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Ali Ece'den dikkati çeken yorum: Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur
Spor

Ali Ece'den dikkati çeken yorum: Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur

Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Ece, "Erol Bulut, Samatta ve Cisse yerine Vedat Muriqi gibi santrforu tercih ederdi" yorumunda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.