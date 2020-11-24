Acer ConceptD 7'nin özellikleri neler? Acer ConceptD 7'nin Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Acer'ın Türkiye'de satışa çıkardığı yeni dizüstü bilgisayarı ConseptD 7, içerdiği donanımı ile şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 10. Nesil Intel Core i7-10750H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER MaxQ grafik kartı, 16 GB DDR4 bellek ve 1 TB PCIe NVMe SSD'ye sahep olan ConceptD 7 dizüstü bilgisayar, kullanıcıların performanstan ödün vermeden çalışabilmesini mümkün kılıyor. ConceptD 7 aynı zamanda 2020 Red Dot Tasarım Ödülünün sahibi olan modeller arasında yer alıyor.

ConceptD 7’nin PANTONE onaylı 4K UHD (3840 x 2160 piksel) IPS ekranı, Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor. Dar çerçeveleri sayesinde %81’lik ekran-gövde oranı sunan 15,6 inç büyüklüğündeki ve 400 nit parlaklığındaki ekran, kullanıcıların çalıştıkları projeyi tüm ayrıntılarıyla görmesine olanak tanıyor.

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Hareket halinde bile yüksek performans sunuyor

Özel katı seramik koruyucu katman sayesinde sağlam, lekeye dayanıklı ve pürüzsüz beyaz kaplamasıyla göz dolduran ConceptD 7, tamamen metalden oluşan birinci sınıf, hafif kasasıyla, 17,9 mm inceliğe ve 2,1 kg ağırlığa sahip. Dizüstü bilgisayar aynı zamanda gün boyu dayanan pil ömrüyle de hareket halindeyken dahi daha rahat ve konforlu bir tasarım deneyimi yaşatıyor.

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Acer Concept 7d

Farklı bağlantı seçeneği ile daha iyi bir verim

Intel Wi-Fi 6 (Gig+) standardına sahip ConceptD 7, standart 802.11ac 2x2 80 MHz (867 Mbps) bağlantıya göre 3 kata kadar daha yüksek hız sunuyor. Bu özellik kullanıcıların, yayın yaparken veya video konferanslarda karşılaştıkları gecikmeyi azaltıyor.

Dizüstü bilgisayar, HDMI, birden fazla ekranla hızlı ve sorunsuz bağlantı imkanı sunan mini DP 1.4, 3 adet 2. Nesil USB 3.2, 40 Gb/sn’ye kadar dosya aktarım hızına sahip Thunderbolt 3 ve USB Type-C gibi tüm ihtiyaç duyulabilecek bağlantı noktalarına sahip. DTS X: Ultra ile ConceptD 7’nin özel olarak ayarlanmış çift ön hoparlörü, canlı yayınlar, sunumlar ve çevrim içi toplantılar için önemli olan üstün ses kalitesini sağlıyor.