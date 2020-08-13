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ADATA’dan hızlı şarj özellikli ve yüksek kapasiteli iki Power Bank

Depolama ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA, iki yeni taşınabilir şarj cihazı modelini duyurdu. ADATA P20000QCD ve P10000QCD powerbank modelleri aynı anda birden fazla kullanıcıya yüksek kapasite ve hızlı şarj olanağı sunuyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Adata powerbank
Adata powerbank

P20000QCD kullanıcılara hareket halindeyken cihazlarını şarj etme imkânını veriyor. 20,000mAh kapasiteli büyük bir pili bulunan şarj cihazı, Qualcomm’un Quick Charge (QC) 3.0 teknolojisi yanında USB Power Delivery 3.0 teknolojisini de destekliyor. P20000QCD bu özellikleri sayesinde ufak boyutundan beklenmeyecek bir performansla mobil cihazları çok kısa sürede şarj edebiliyor.

  • 20,000mAh kapasite, cihazın ortalama pil büyüklüğüne sahip bir akıllı telefonu tam 6 kez sıfırdan yüzde yüze kadar şarj edebileceği anlamına geliyor. İki adet USB-A ve bir adet de USB-C bağlantı noktası olan P20000QCD 5V/3A düzeyine kadar çıkış akımı sağlayabiliyor ve böylelikle aynı anda üç adet cihazı şarj edebiliyor.

Adata

ADATA P10000QCD: Birçok Hızlı Şarj Teknolojisi Bir Arada

10,000mAh kapasiteli P10000QCD hızlı şarj becerisi ve pek çok hızlı şarj teknolojisini desteklemesi sayesinde farklı marka mobil aletleri olan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

  • P10000QCD’nin desteklediği hızlı şarj teknolojileri arasında Qualcomm QC 3.0, USB PD 3.0, MTK PE1.1, Samsung AFC, Huawei SCP ve FCP, ile Oppo VOOC markaları bulunuyor. Bir adet USB-C bağlantı noktası olan P10000QCD iki yönlü şarj desteği sunuyor.

adata

Bu da kullanıcıların tek bir USB-C kablosuyla oyun konsollarından akıllı telefonlara kadar pek çok farklı aygıtı şarj edebilecekleri anlamına geliyor. USB-C portu yanında iki USB-A bağlantı noktası bulunan P10000QCD, aynı anda üç cihazı şarj edebiliyor.

  • Her iki modelde bulunan ekran sayesinde kullanıcılar ne kadar cihazda ne kadar enerji olduğunu kesin bir şekilde görebiliyorlar.

Güvenliğin son derece ön planda olduğu her iki üründe de aşırı şarj, hızlı akım boşalması, kısa devre, aşırı voltaj ve aşırı akım koruması bulunuyor ve ürünler 1 yıllık garantiyle birlikte geliyor.

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