Canon, EOS R5 ile profesyonelleri  EOS R6 ile yeni kullanıcıları tavlayacak

Fotoğraf makinelerinde her yeni gün yeni bir teknolojik gelişmeye imza atan sektör öncüleri, fotoğraf tutkunları şaşırtmaya devam ediyor. Bugüne kadar makine ve aksesuar anlamında bir çok yeniliğe imza atan Japon Canon firması, profesyonel fotoğraf ve video tutkunları için EOS R sistemine iki yeni ürün EOS R5 ve EOS R6’yı dahil ettiğini duyurdu.

Profesyoneller için tasarlanan EOS R5, 8K 12 bit RAW ve 120p’ye kadar 4K video çekimini 4:2:2 10 bit olarak direk hafıza kartına kaydedebilirken, fotoğraf kısmında ise Digic X işlemcisi sayesinde 20 kare/sn’ye1 kadar 45 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. EOS R5 bu özelliklere sahip ilk tam kare aynasız fotoğraf makinesi olmasıyla da dikkat çekiyor.

4K 60p video, Full HD’de 120p çekim yapabilen ve 20 kare/sn’de1 20,1 megapiksel fotoğraf çekebilen EOS R6 ise aynasız makineye geçiş yapan ve bu cihazlar üzerinde yeteneklerini geliştirmek isteyen amatör ve profesyonel kullanıcılar için ideal özellikler barındırıyor.

Eos r5

Daima net çekimler

Canon’un EOS-1D X Mark III modelinde kullandığı ve büyük beğeni toplayan DIGIC X işlemci teknolojisi EOS R5 ve EOS 6 modellerinde de yer alıyor. DIGIC X işlemci, yeni nesil Dual Pixel CMOS AF II’yi destekleyerek makinelerin hız ve güvenilirlik kapasitesini üst seviyelere taşıyor. Dünyanın en hızlı AF’si, 0,05 saniye3 gibi çok kısa bir süre içinde odaklanıyor. EOS R5, -6 EV5 gibi oldukça düşük ışık seviyelerinde odaklanabilirken EOS R6, -6,5 EV4,5 ile AF’de minimum EV seviyesini sunan ilk EOS fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyor. Derin öğrenme yapay zekası (AI) kullanılarak programlanan iTR AF X AF sistemi ve yüz/göz tespiti modu bulunan EOS R5 ve EOS R6, sığ görüş alanında beklenmedik hareketlerde bile konuların net olmasını sağlıyor.

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Akıllı bağlantı

Dahili Bluetooth ve Wi-Fi özellikleriyle EOS R5 (5 Ghz Wi-Fi8) ve EOS R6 (2,4 Ghz Wi-Fi8) akıllı telefonlara veya ağlara kolayca bağlanabilir, yüksek hızda dosya paylaşımı ve FTP/FTPS transferi gerçekleştirebilir.

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EOS R5: Profesyonelleri kendine çekecek

Canon EOS R5 ile kullanıcılarına şimdiye kadar bir EOS fotoğraf makinesinden elde edilen6 en yüksek çözünürlük seviyesini sunuyor. DIGIC X işlemci, CMOS sensör ve RF lenslerin bir araya gelmesiyle 45 megapiksel seviyelerini aşan bir çözünürlük elde ediliyor.

5940 seçilebilir AF noktası ve 100-51.200 ISO aralığıyla %100’e kadar AF kapsamı7 konuların son derece düşük aydınlatma koşullarında dahi net çekilmesine olanak sağlıyor. Kötü hava koşullarına karşı dayanıklı magnezyum alaşımlı bir gövdeye yerleştirilen çift kart yuvası yüksek hızda CFexpress veya SD UHS II kartlarını destekliyor.

Eos r6

EOS R6: Yeni başlayanlar için

EOS R6 ise, çok yönlülüğü ile herhangi bir türde fotoğraf çeken tüm amatör ve yarı profesyonel kullanıcıların her türlü taleplerini karşılıyor. Örneğin; spor ve vahşi yaşam tutkunları, 20 kare/sn’ye1 kadar hız kapasitesi, 6072 seçilebilir AF noktası esnekliği, derin öğrenme tabanlı otomatik yüzden göz ve hayvan AF takip modlarından yararlanarak hızlı hareket eden aksiyonu çok rahat bir şekilde yakalama imkanı buluyor. İçerik yaratıcılarının gün geçtikçe artan dikkat çekici fotoğraf ve video görseli taleplerini karşılamalarına olanak tanıyan yenilikçi EOS R6, 5,1K’dan hızlı örnekleme yaparak 59,94 kare/sn’ye kadar 4K UHD çözünürlüğünde çekim yapılabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcılar, AF desteğiyle 119,88 kare/sn’ye kadar Full HD kullanarak yüksek kalitede yavaş çekim gerçekleştirebilirler.

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Canon’dan üç yeni EOS aksesuarı

LP-E6NH

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LP-E6NH, EOS R5 ve EOS R6 ile birlikte verilmesinin yanı sıra LP-E6 serisi pillerin kullanıldığı tüm mevcut fotoğraf makineleriyle uyumluluğu ve uzun ömürlü olmasıyla dikkat çekiyor. LP-E6N modelinin yerine geçen %14 daha yüksek kapasiteli ve 2130 mAh seviyesine çıkan LP-E6NH pil, mevcut ürün ve aksesuarlarla uyumlu olmaya devam ederken kullanıcıların daha uzun süre çekim yapabilmesine olanak tanıyor.

BG-R10 batarya sapı

EOS R5 ve EOS R6 fotoğraf makineleriyle daha uzun süre kesintisiz çekim yapılmasına olanak tanıyan BG-R10, düğün, vahşi yaşam ve haber çekimleri için idealdir. Yeni batarya sapı, makine gövdelerinin iki pille (LP-E6/N/NH) beslenebilmesini sağlıyor. Batarya sapı ayrıca, daha kolay dikey çekim için çift kontrol sunuyor.

WFT-R10

EOS R5 ile uyumlu daha hızlı ve daha geniş bir aralıkta iletim için kullanılan batarya sapı stilindeki Wi-Fi aktarıcı ve 2x2 MIMO anteni WFT-R10 da yeni cihazlar için tanıtılan aksesuarlar arasında yer alıyor.WFT-R10, Wi-Fi üzerinden SFTP olanağı tanıyan geliştirilmiş ağ işleme özelliğine de sahip olduğu gibi Ethernet portu aracılığıyla gigabyte hızı da içeriyor.

Temel özellikler

EOS R5: EOS R6: