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Teknoloji HonorMagicwatch 2 100 egzersiz modu ile spor deneyimini zenginleştiriyor
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Honor Magicwatch 2 özellikleri nelerdir?

Honor Magicwatch 2 100 egzersiz modu ile spor deneyimini zenginleştiriyor

HONOR MagicWatch 2, son güncellemeyle sayısı 100’e çıkan yeni egzersiz modlarıyla kullanıcılarına çok daha geniş bir skalada aktivitelerini takip edip, spordan en yüksek verim almasını sağlıyor

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Akıllı saat Honor Magicwatch 2
Akıllı saat Honor Magicwatch 2

Çinli teknoloji firması HONOR, akıllı saati HONOR MagicWatch 2 için geliştirilen son güncellemeyle kullanıcılara egzersizlerinden daha fazla verim almalarına yardımcı olacak 100 yeni antrenman modu sundu.

  • Bu güncelleme ile hem klasik spor tutkunlarına hem de daha deneysel spor sevenlere hitap eden HONOR MagicWatch 2, gelişmiş takip özellikleri ile kullanıcıların hangi antrenmanda olursa olsun çok daha “akıllıca” spor yapmasını sağlıyor.

HONOR MagicWatch 2, koşu, yürüyüş, tırmanış, doğa yürüyüşü, patika yürüyüşü, bisiklet, açık denizde yüzme ve triatlondan oluşan 8 dış ortam; havuzda yüzme, serbest antrenman, kürek çekme, eliptik bisiklet gibi 7 iç ortam aktivite takibiyle toplamda 15 profesyonel egzersiz modu barındırıyor.

Her şartta kullanılabiliyor.

Kalp ritmine kadar kaydediyor.

  • Profesyonel antrenman modunda 194 farklı türde veriyi takip edebilen HONOR MagicWatch 2, 6 farklı profesyonel antrenmanı da otomatik olarak tespit ederek, herhangi bir kullanıcı girişine gerek duymadan takip edebiliyor.

Tüm bunlarla birlikte sokak dansından parkura, kaya tırmanışından yogaya, baleden boksa kadar 85 tane özelleştirilmiş antrenman modunu barındıran HONOR MagicWatch 2, aktivitelerinizi en iyi şekilde takip edebiliyor. Akıllı saat siz tüm bu sporları yaparken aktivitenin süresi, yakılan kalori, kalp ritmi gibi önemli verileri kaydediyor. İstediğiniz zaman bu verilerinizi içeren bir infografik oluşturup sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz.

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