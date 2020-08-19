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Teknoloji Dünyanınilk Wi-Fi 6 Plus Routerı HONOR Router 3
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Honor Router 3 özellikleri neler?

Dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus Router’ı HONOR Router 3

Akıllı yaşam stratejisi” kapsamında ekosistem ürünleriyle portföyünü genişleten Honor, kullanıcılara kesintisiz bağlantılı, akıllı ve güvenli bir ağ deneyimi yaşatacak Wi-Fi 6 Plus özellikli yeni ürünü Router 3'ü tanıttı.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Honor Router
Honor Router

Huawei çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle farklı deneyimler sunan Honor, tüketiciler için daha akıllı ve tamamen bağlantılı bir deneyim yaratmak hedefiyle duyurduğu “1+8+N” stratejisi kapsamında, ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

  • Honor’un akıllı yaşam stratejisi kapsamında tanıttığı yeni ağ ürünü Router 3, daha hızlı bir kablosuz ağa sahip olmak isteyenleri hedeflerken, en yeni Wi-Fi 6 Plus teknolojisiyle mobil cihazların bağlantı hızlarını yükseltmeyi vaat ediyor.

Minimal tasarım ve Mesh ağ bağlantısı

Honor Router 3’ün sahip olduğu dört anten, kolayca katlanabiliyor. 245x159.2x39.7mm’lik boyutlarıyla geleneksel router’lardan oldukça küçük olan cihaz, evde ya da ofiste oldukça az yer kaplıyor. Üzerinde yer alan, 1000Mbps 1 adet WAN ve 3 adet LAN yuvasıyla kullanışlılık sağlıyor.

Cihazın üst kısmında bulunan “H” tuşuyla birlikte beş taneye kadar diğer Honor Router 3’lere kolayca bağlanabiliyor ve böylece evde veya ofiste kablosuz ağınızın kapsamadığı alan kalmıyor.

Honor Router

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Wi-Fi 6 Plus ile çok daha hızlı bir deneyim

Hisilicon tarafından geliştirilen Gigahome Wi-Fi 6 yonga seti, çift çekirdekli 1.2 GHz işlemci ve Wi-Fi 6’nın avantajlarını barındıran cihaz, performansı yüksek ve akıcı bir ağ deneyimi için ultra yüksek hız ve kesintisiz bağlantı sunuyor.

Wi-Fi 5’e göre üç kat daha yüksek ağ hızı, dört kat daha fazla kapasite, daha düşük gecikme süresi ve %30 daha az enerji tüketimi ile Wi-Fi 6 teknolojisi, günümüzdeki en iyi kablosuz ağ teknolojisi olarak ön plana çıkıyor. Wi-Fi 6 teknolojisine sahip olan HONOR Router 3’ün, bu teknoloji sayesinde sunduğu özelliklerden bazıları şöyle:

  • - OFDMA Çoklu Kullanıcı Teknolojisi ile donatılan Honor Router 3, birden çok cihazla aynı anda iletişim kurabiliyor. (2.4GHz bandında maksimum 4, 5GHz bandında ise maksimum 16 cihaz)

- Hedef Uyanma Süresi özelliği sayesinde kullanıcılar, bağlı cihazları için “uyanma” zamanı belirleyebiliyor. Örneğin uyurken akıllı telefonları için veri alışverişini durdurabiliyor, böylece daha az pil tüketmesini sağlayabiliyorlar. Diğer router’larla karşılaştırıldığında, Honor Router 3, bağlı cihazların güç tüketimini %30’a kadar düşürebiliyor.

  • - Wi-Fi 6 özellikli router’larda bulunan en yeni güvenlik standardı WPA3 ile kullanıcılar, yeni bir protokol sayesinde hatırlaması kolay şifreler koyabilirken, ağlarına izinsiz girilmesini de engelleyebiliyorlar. Bireyselleştirilmiş Veri Şifreleme ile WPA3, kullanıcıları halka açık kablosuz ağlarda verilerini şifreleyerek koruyor.

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Honor Router

- Honor Router 3, özel Gigahome Wi-Fi 6 yonga seti ve 1.2GHz’lik çift çekirdekli işlemcisiyle, 1024-QAM ve 160MHz ultra bant genişliğine ulaşarak 1 Gbps’nin üzerinde ağ hızlarına ulaşabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, Wi-Fi 6 cihazlarında çok daha yüksek aktarım oranına ve daha geniş kapsama alanına kavuşuyorlar.HD kalitede bir filmi sadece 10 saniyede indirebiliyor, Wi-Fi 5 uyumlu Honor cihazlarında ise %60’a kadar daha yüksek ağ hızlarına sahip olabiliyor.

Bu özelliklerin yanı sıra Honor’un yenilikçi Dinamik Dar Bant Genişliği teknolojisi; Wi-Fi 6 özelliğine sahip Honor akıllı telefonların, router’a 6dB’e kadar güçlü sinyaller göndermesini ve böylece daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanına sahip olmalarını sağlıyor.

AI Life uygulaması ile ev ağınızı her yerden kontrol edin

  • AI Life mobil uygulaması sayesinde Honor Router 3 ile kurduğunuz ev ağınızı, istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Cihaz Yönetimi özelliği sayesinde bağlı cihazlara hız limiti koyabilir, internet kullanım süresini planlayabilirsiniz.

Ebeveyn Kontrolü özelliği sayesinde de çocuklarınızın internet kullanımını yönetebilir, böylece dengeli bir kullanım senaryosu oluşturabilirsiniz. Uygulamada yer alan Smart Diagnostic özelliğiyle de ağınızla ilgili sorunları anında belirleyebilir, hızlıca çözebilirsiniz.

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