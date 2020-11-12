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Teknoloji Jabra,yeni 85t ve modifiye Elite 75tyi satışa sundu
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Jabra, yeni 85t ve modifiye Elite 75t'yi satışa sundu

Kablosuz kulaklık sektörünün öncü firmalarından olan Jabra, ödüllü gerçek kompakt kablosuz kulaklık portföyüne ANC (Active Noise Cancellation) özelliğini de ekledi. ANC özelliğiyle donatılan yeni Elite 85t ve yükseltilmiş Elite 75t serisi, şık tasarımdan veya kulak uyumundan da ödün vermiyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Jabra kulaklık
Jabra kulaklık

Elite 85t, gerçek kablosuz bir kulaklığın gürültü engelleme becerisinde sınırları zorluyor. Jabra'nın en gelişmiş ve güçlü ANC teknolojisi ile donatılan Elite 85t'de kulaklığın güzel görünen ve tüm gün kullanılmasını sağlayan özel tasarım ve boyut özellikleri de korunuyor. Elite 75t serisinde yapılan güncellemeler, Sound+ uygulaması üzerinden yapılacak yazılım güncellemesiyle gerçekleşecek.

  • Mevcut gerçek kablosuz ürün serisinde ANC sunan ilk şirket olan Jabra, pazardaki en geniş gerçek kablosuz ANC ürün serilerinden birini sunuyor. Kulaklıkların tamamı, Jabra'dan beklenen minyatürleştirme standartlarıyla üretiliyor.

Jabra kulaklık

Jabra Advanced ANC TM'li Elite 85t özellikleri neler?

Elite serisinin en yeni üyesi Jabra Elite 85t'de, Jabra'nın standart ANC'li ürünlerinin de ötesinde bir gürültü engelleme imkanı sunan Jabra Advanced ANC TM bulunuyor. Kulaklıklardaki iki çipset, güçlü ANC becerisinin yanı sıra ses işlemesini de olabilecek en iyi seviyeye çıkarıyor. Kullanıcıya özel ve sessiz bir alan yaratmak için Premium seviyede gürültü engelleme becerisi sunan en küçük kulaklıklar arasındaki Elite 85t, HearThrough özelliği ile etraftaki ortam seslerinin de duyulmasını sağlıyor.

  • Her iki özellik de kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor. 12mm hoparlörler, Jabra Elite 85t'nin güçlü bas tonları ve ses üretmesini sağlıyor. Bununla birlikte yarı açık tasarımı sayesinde kulak konforunu ön planda tutuyor. Jabra, kulak jellerini oval şekilde tasarlayarak kulaklığın kulağı daha iyi kapamasını sağlamış.

Jabra 85t

Elite 85t'nin gövdesi, kulağın derinine inmeyerek kullanıcıya daha konforlu bir deneyim sunarken, kulaklığın da kulağa son derece güvenli bir şekilde uymasını sağlıyor. Elite 85t, ANC açıkken 5,5 saate varan dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusu ANC açıkken 25 saate, ANC kapalıyken 31 saate varan batarya ömrü sağlıyor. Cihaz, kablosuz şarj için Qi sertifikasına sahip ve aynı zamanda tüm Qi sertifikalı şarj aletleriyle de uyumlu.

Standart ANC'ye sahip Elite 75t

  • ANC ile donatılan ödüllü 75t, hem aktif hem de aktif olmayan kulaklık haline geliyor. Jabra'nın standart ANC çözümünün eklenmesiyle kullanıcılar yüksek ses kaliteli aramaların, seslerin ve kulak uyumunun aynısını müzik ve medya oynatırken de deneyimleyebiliyor.

Jabra 3

Halihazırda Elite 75t ürününe sahip olan veya satın almaya hazırlanan kullanıcılar, Jabra'nın düşük frekanslarda gürültüyü engelleyen standart ANC'sini deneyimleyebilecek. ANC'nin yer aldığı modellerde IP55/IP57 derece dayanıklılık ve iki yıllık garanti devam ediyor. ANC açıkken tek bir şarjda 5,5 saatlik (şarj kutusuyla birlikte toplam 24 saat) batarya ömrü sunan cihaz, ANC kapalıyken 7,5 saatlik ve toplamda 28 saatlik batarya ömrü sunuyor. Standart ANC'nin eklenmesine rağmen kulaklıkların maliyetinde herhangi bir artış olmuyor.

Jabra Elite 85t'nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Liste fiyatı 1,849TL olan Jabra Elite 85t, Aralık 2020'den itibaren satışa çıkacak. Titanyum/Siyah renkle 2020'nin ilk çeyreğinde satışa çıkan kulaklığın Altın/Bej, Bakır/Siyah, Siyah ve Gri renk seçenekleri satışta olacak. Jabra Elite 75t 1,499TL, Jabra Elite Active 75t ise 1,699TL önerilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.

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