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Teknoloji LenovoThinkStation P620yi tanıttı
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Lenovo ThinkStation P620 özellikleri neler?

Lenovo ThinkStation P620’yi tanıttı

Lenovo, ThinkStation P620 modeli tanıttı. İş istasyonu bilgisayarlarında yeni bir dönemi başlatan ve AMD'nin yeni Ryzen Threadripper PRO işlemcisinden güç alan ilk ve tek profesyonel iş istasyonu olan bu yeni ürün, güç, performans ve esnekliği tek yuvalı bir CPU platformunda bir araya getiriyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Lenovo ThinkStation P620
Lenovo ThinkStation P620

Günümüzün dijital içerik ve ürün ortamları, sürekli ölçeklendirilen projeler ve giderek artan karmaşık iş akışlarıyla dolup taşıyor. Tasarımdan görselleştirmeye, görüntü işleme ve yapay zekaya kadar birçok alandaki işletmeler, yalnızca dönemin gerekliliklerine ayak uyduran değil, aynı zamanda bunun üzerine çıkabilecek performansta bir iş istasyonuna ihtiyaç duyuyor. Lenovo da AMD ile gerçekleştirdiği bu büyük ve önemli iş birliği ile tam da bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere ThinkStation P620 ürününü tanıttı.

Dünyanın İlk ve Tek 64 Çekirdekli İş İstasyonu

  • ThinkStation P620, güç ve performansın yanı sıra, her bir müşterinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yapılandırılabilirlik sunuyor. AMD Ryzen Threadripper PRO işlemcisinden faydalanan Lenovo, bir endüstri standardı olarak tek 64 çekirdekli iş istasyonu platformunu sunuyor.

Lenovo yeni ürününü tanıttı.

Threadripper PRO işlemciler aynı zamanda 4,0 GHz düzeyine kadar saat hızları, PCIe 4.0 bant genişliği ve 8 kanallı bellek desteği sağlıyor. Lenovo müşterileri bu ürünle, hız ve esnekliğin yanı sıra, artık çift yuvalı rakip çözümlerle rekabet edecek düzeyde tek yuvalı bir platformda çok parçalı iş yükleri için benzersiz bir çekirdek sayısına sahip olacak.

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İşletmeler için Üst Düzey Özellikler, Güvenilirlik ve Esneklik

ThinkStation P620, esnek GPU konfigürasyonları, daha hızlı bellek, daha hızlı depolama aktarım hızları ve yeni bir bağlantı standardı olan 10 GB dahili Ethernet ile rakipsiz işleme potansiyelinden fazlasını sunuyor. Profesyonel olarak yönetilen en yoğun veri işleme ve üretim ortamları için özel olarak tasarlanan ThinkStation P620, iki adet NVIDIA Quadro RTX 8000 veya dört adet RTX 4000 grafik kartıyla birlikte 1 TB bellek ve 20 TB depolama alanıyla üst düzey performans ve donanım sunuyor.

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