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Teknoloji Logitech,PC ve PlayStation için tasarlanan direksiyonunu tanıttı
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Logitech oyun direksiyonunun özellikleri neler?

Logitech, PC ve PlayStation için tasarlanan direksiyonunu tanıttı

Oyun ve bilgisayar ekipmanları konusunda bir çok yeniliğe imza atan Logitech, G923 adını verdiği yarış direksiyonunu tanıttı. PC ve PlayStation için özel olarak günümüz yarışçılarının ihtiyaç duyduğu gerçeklik ve performansı sunuyor. Logitech G923 özellikleri ile dikkat çekiyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Logitech G923
Logitech G923

Dünyanın lider oyun teknolojileri ve ekipmanları üreticisi Logitech G, sim yarış deneyiminde devrim yaratacak yüksek performanslı bir yarış direksiyonu olan G923 Yarış Direksiyonu ve Pedallarını tanıttı. Maksimum gerçeklik için tasarlanan G923, TRUEFORCE’u ultra gerçekçi bir hale getirmek için oyun özelliklerini kullanan yeni bir güç geri bildirim sistemi sunuyor.

G923, bir yarış pilotunun algıladığı tüm detayları simüle ederek oyun deneyimini benzersiz hale getiriyor. Şu an PlayStation 4 ve PC için uyumlu olan ürün önümüzdeki aylarda PlayStation 5 için de uyumlu olacak.

Logitech direksiyon

TRUEFORCE ile yeni nesil gerçeklik

TRUEFORCE, yarış oyunlarında kullanılan, tescilli bir yüksek tanımlı güç geri bildirim teknolojisidir. Oyunu ve sesini gerçek zamanlı kullanarak oyuncuların lastik çekişini, pist arazisini veya motorun gücünü daha fazla hissetmelerini sağlıyor.

Doğrudan oyun içi motorlara bağlanan TRUEFORCE, desteklenen oyunlarda yeni nesil gerçekçilik ve ayrıntı üretmek için saniyede 4000 defa işlem yapıyor.

Son birkaç yıldır benzersiz ve gerçekçi bir sürüş deneyimi geliştirmek için sim sürücülerinin yanı sıra profesyonel yarış arabası sürücüleriyle de çalıştıklarının altını çizen Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük,

  • “Logitech G, her zaman profesyonel esporcuların ve oyun tutkunlarının ihtiyaçları doğrultusunda sektöre ilham veren ürünler yetiştirmeye devam ediyor. En ince özellikleri bile düşünerek tasarladığımız G923 ile günümüze uygun, kusursuz bir yarış deneyimi vadediyoruz” dedi.

Maksimum konfor için fırçalanmış metal direksiyon simidi, parlak pedallar ve deri jant kapağı ile modernize edilen G923, birçok yeni özellikle tasarlanmış.

Logitech direksiyon

Logitech G923'ün özellikleri neler?

Programlanabilir Çift Debriyaj Başlatma Kontrolleri: Maksimum çekiş ve minimum dumanı kolaylaştıran programlanabilir çift debriyaj ile yarışçıların hattan daha temiz ve daha hızlı çıkmasını sağlar.

  • Dahili Rev Göstergesi: Dahili renkli LED ışıklar RPM aralığınızı gösterir ve yarışçı kırmızı çizgiye çarptığında uyarır.
  • On-Wheel Oyun Kontrolleri: PlayStation4 ve PlayStation5 konsolları için direksiyon simidine entegre edilmiş oyun kontrolleri.
  • Aşamalı Fren Pedalları: Yeni bir aşamalı yay özelliğine sahip fren pedalı tepkisi daha fazla gerçekçilik ve kontrol sağlar.
  • 24 Noktalı Seçim Kadranı: Yerleşik seçim kadranı yarışçının çekişi, otomatik denge yönetimini, fren kuvvetini ve daha fazlasını ayarlamasına yardım eder.

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Logitech, PC ve PlayStation için tasarlanan direksiyonunu tanıttı

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