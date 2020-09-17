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Teknoloji Oppodanrüzgara meydan okuyan kulaklık EncoW51
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Oppo Enco W51 kulaklıkların özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

Oppo'dan rüzgara meydan okuyan kulaklık: Enco W51

Oppo, rüzgarlı havalarda bile olağanüstü bir ses performansı sunan, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklık modeli Enco W51'i, Türkiye pazarına sundu. Enco W51, profesyonel ses kalitesi, düşük gecikme oranı ve kablosuz şarj edebilme özelliklerine sahip.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Oppo Enco W51
Oppo Enco W51

Mobil ürün sektöründe kullanıcıların daha verimli bir gün geçirebilmeleri için her an yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akıllı telefonların artık vazgeçilmez bir aksesuarı olan kulaklık gamında da büyük bir yarış yaşanıyor. Özellikle kablosuz kulaklıkların popülerliğinin artmasına paralel olarak, aktif gürültü engelleme özelliğine yönelik tüketici talebi hızlı bir şekilde yükseliyor.

  • Bu teknoloji, kullanıcıların gürültülü herhangi bir ortamda net bir şekilde müzik dinlemelerini, oyun oynamalarını, video izlemelerini ve telefonla görüşme yapmalarını mümkün kılıyor. Çinli teknoloji firması Oppo'da Enco W51 ile, hangi ortamda olursanız olun, rahatın ve keyfin öncelikli olduğu özel bir alan olan kendi kişisel baloncuğunuza oluyorsunuz.

Enco W51'in gürültü azaltma frekans genişliği, üst düzey ikili aktif gürültü engelleme destekli ve çift çekirdekli dijital gürültü engelleme çipi ile 2,5 kHz düzeyine çıkıyor. Sadece geniş bir yelpazede gürültüyle baş etmekle kalmayan Enco W51, aynı zamanda sektörde bir ilke imza atarak maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine ulaşıyor.

Oppo kulaklık

15 dakikalık şarj ile 3 saat müzik keyfi

Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen Enco W51 ile şarj kutusunu kablosuz olarak kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarj kulaklığa üç saat boyunca hayat veriyor ve toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor.

  • Dayanıklı pil kapasitesi ile haftada sadece bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Ters şarj özelliğine sahip akıllı telefonlar ile de şarj olabilen Enco W51, IP54 standardıyla toza ve suya karşı dirençli olmasıyla da dikkat çekiyor.

Oppo'dan kulaklık

Eş zamanlı düşük gecikmeli iletim

Enco W51 kulaklıklar bluetoothun düşük gecikmeli iletimini destekliyor. Geleneksel bluetooth bağlantı aktarımına kıyasla gecikme azaltılıyor ve parazit sorunları çözülüyor. Ergonomik tasarıma sahip kulaklıklar geniş bir yelpazede farklı interaktif seçeneklere de sahip.

  • Örneğin, sol kulaklığa çift tıkladığınızda gürültü azaltma sistemine geçiş yapıyor. Sağ kulaklığa çift tıkladığınızda ise bir sonraki parçaya geçiyor veya telefonu kapatıyor. Sağ ya da soldaki kulaklığa üç kere tıklanırsa sesli asistan devreye giriyor.

Oppo Enco W51'in fiyatı ne kadar?

Doğal Beyaz ve Işıltılı Mavi renklerine sahip OPPO Enco W51 model kulaklıkların, Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 899 TL.

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