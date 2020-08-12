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Teknoloji OPPO,akıllı ürünleriyle şaşırtmaya devam edecek
ÜRÜN HABERLERİ

Oppo Watch'ın özellikleri neler?

OPPO, akıllı ürünleriyle şaşırtmaya devam edecek

Kısa bir süre önce akıllı ürünler kategorisinde ilk kulaklık modeli Enco W31 ve W11'i tüketiciyle buluşturan OPPO, Eylül ayı itibariyle yeni kulaklık modeli Enco W51 ve ilk kez Türkiye'ye getireceği akıllı saati OPPO Watch'u piyasaya sunmaya hazırlanıyor

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Oppo akıllı saat
Oppo akıllı saat

Mobil ürün sektörüne hızlı bir giriş yapan ve pazarın lokomotif firmalarından olan OPPO, akıllı ürün yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Yakın zamanda Enco W31 ve W11'i piyasaya sunan OPPO, Eylül ayından itibaren Enco W51 modelini de Türk tüketicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Aktif gürültü engelleme ve kablosuz olarak şarj edebilme özellikleri ile dikkat çeken W51, lacivert ve beyaz renkleriyle pazarda yerini alacak.

Enco W51

Dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati: OPPO Watch

  • OPPO'nun Eylül ayından itibaren Türkiye'ye getireceği bir diğer akıllı ürünü de saat olacak. 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla pazarda yerini alacak olan OPPO Watch'un 46 mm olan modeli, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olarak dikkat çekiyor.

VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki model de 75 dakikada yüzde 100 şarj oluyor.

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İçişleri Bakanlığından 'vale ve değnekçi' sorununu ortadan kaldıracak yeni adım: Hizmet almaya zorlanamayacak
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İçişleri Bakanlığından 'vale ve değnekçi' sorununu ortadan kaldıracak yeni adım: Hizmet almaya zorlanamayacak

İçişleri Bakanlığı, yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor.Taslağa göre; vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, kara yollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak. Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek. Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak.
Muharrem İnce'nin programı belli oldu: Yarın basın toplantısı düzenleyecek
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Muharrem İnce'nin programı belli oldu: Yarın basın toplantısı düzenleyecek

Yeni parti kuracağı iddiasıyla CHP içinde deprem etkisi yaratan Muharrem İnce, Yalova'nın Elmalık köyünden Ankara'ya geldi. Başkentte çalışmalarını sürdüren İnce, yarın sabah 10.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan açıklamalar yapan İnce, "Bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes görecek" ifadelerini kullanmıştı.
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Yıldız Holding'te üst düzey atama: 65 milyar TL'lik ciro ona emanet olacak

Yıldız Holding’in Mali İşler Başkanlığı’nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Daha önce grup şirketlerinde 18 yıl boyunca farklı pozisyonlarda görev alan Fahrettin Günalp Ertik, Yıldız Holding’e Mali İşler Başkanı olarak yeniden katıldı. 65 milyar TL ciroya sahip Yıldız Holding’in gelecek dönemde tüm mali süreçlerini yönetecek olan Ertik, özellikle büyüme ve karlılık hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek.

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