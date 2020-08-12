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Teknoloji Samsungİnovasyon Kampüsü eğitim programı ilk mezunlarını verdi
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Samsung hangi konularda eğitim veriyor?

Samsung İnovasyon Kampüsü eğitim programı ilk mezunlarını verdi

Samsung’un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı’yla birlikte hayata geçirdiği “Samsung İnovasyon Kampüsü” eğitim programında mezun olmaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları verildi.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Samsung eğitim verdi.
Samsung eğitim verdi.

Samsung'un küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle hayata geçirdiği “Samsung İnovasyon Kampüsü” eğitim programında başarılı projeler belli oldu. Uzmanlardan oluşan jüri, Samsung’un global olarak belirlediği seçim kriterlerine uygun olarak en yaratıcı, IoT teknolojilerini en iyi kullanan ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına” en iyi hizmet eden projeleri seçti.

  • Batuhan Abay’ın hava kirliliğini ölçümlemek için geliştirdiği Climate Sensitive Smart System projesi birinci, Emre Mollahüseyinoğlu ve Fatih Arslantürk’ün atık yönetiminde sürdürülebilirliği sağlamayı hedefleyen Smart Waste Management projesi ikinci, Doğukan Ateş’in görme engellilerin karşılaştıkları zorlukları tek bir uygulamada çözen Invisible Helper projesi ise üçüncü oldu.

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Dört farklı sistemin eğitimi verildi

Climate Sensitive Smart System: Kompakt tasarıma sahip, mobil bir şekilde çalışabilen hava kalitesi ölçüm cihazı ve veri görselleştirmesi için kullanılan bir kontrol paneli bulunuyor. Bu proje ile belediyeler ve STK’larla yapılacak iş birlikleri sayesinde belirlenecek rotalarda tahsis edilecek araçlara hava ölçüm cihazı monte edilerek istenilen her bölgede düşük bir maliyetle hava kalitesi ölçümlenebilecek. Böylelikle sadece büyük istasyonlara sahip bölgelerde hava kalitesi ölçümlenmesinin önüne geçilerek insan sağlığı ve iklim değişikliği üzerine yapılacak araştırmalarda fırsat eşitliği sağlanması hedefleniyor.

Smart Waste Management: Atık yönetimini geliştirmek ve akıllı şehircilik uygulamalarını hayata geçirmek adına hazırlanan bu proje sayesinde çöp kutularındaki doluluk oranının çöp kutuların yanına gitmeden öğrenilebilmesini sağlayacak bir ağ kurulması hedeflendi.

  • Böylece bir çöp kamyonu çöp toplamak için yola çıktığı zaman sadece dolu olanların yanına giderek seyir güzergâhı optimize edilecek, bu şekilde iş gücünü daha aktif kullanmak, trafiği azaltmak ve karbondioksit emisyonunu azalmak mümkün olacak.

Invisible Helper: Bu proje ile görme yetisinde problem olan kişilerin günlük hayatta yaşadıkları farklı problemlere basit şekilde tek bir cihazla çözüm üretmek amaçlandı. Bir baston şeklindeki cihaz ile kullanıcılara renk, cisim gibi bilgiler veriliyor. Aynı zamanda cihaz telefona da bağlanıyor ve kaybolması durumunda sesli alarm ile cihazın yeri saptanabiliyor.

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25 öğrenciye IoT eğitimi verildi

Başvuruları şubat ayında alınan ve 4 bini aşkın başvuru içinden seçilen öğrencilere nesnelerin interneti (IoT) odağında yaklaşık 3 ay süren eğitimler verildi. 240 saatlik eğitimlerin 80 saati IoT proje hazırlama süreçlerinden oluşurken projelerin “Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarına” çözüm getirmesi şartı konuldu. Projelerin hazırlanması için gerekli teknik kitler, sensörler ve IoT ekipmanları Samsung tarafından öğrencilere temin edildi. İTÜ’nün uzmanları tarafından Samsung’un global müfredatı çerçevesinde verilen eğitimler sonucunda toplam 25 öğrenciye sertifika verildi.

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