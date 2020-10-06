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Teknoloji SennheiserCX 400BT True Wireless ile kulakların pasını siliyor
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Sennheiser CX 400BT'nin özellikleri neler?

Sennheiser CX 400BT True Wireless ile kulakların pasını siliyor

Sennheiser, 70 yıllık tecrübesiyle kullanıcılara yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Ses teknolojileri denince sektörün öncülerinden olan Sennheiser’ın en çok tercih edilen bluetooth kulaklıkları, saatlik pil ömrü, güncellenmiş ses kalitesi ve sesli asistan gibi geliştirilmiş versiyonlarıyla mükemmel sese ulaşmak isteyenlere teknolojik bir çözüm sunuyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Sennheiser CX 400BT
Sennheiser CX 400BT

Sennheiser’ın önde gelen ses teknolojisi ile güçlendirilen yeni CX 400BT True Wireless ile olağanüstü bir ses deneyimi yaşamaya hazır olun. True Wireless kulaklık portföyünü yepyeni bir fiyat aralığına taşıyan yeni ürün, uygun fiyat bandıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

  • Kişiselleştirilebilir kontroller, uzun ömürlü pil gücü ve gün boyu konfor tasarımı sunan kulaklık, aynı zamanda günlük kullanım için de mükemmel bir tercih. Birinci sınıf true wireless performansı sunması için geliştirilen ürün, üstün akustiği; doğal ve net ses karakteri, detaylı tiz frekansları, güçlü bas frekansları ve 7 mm dinamik sürücüleri ile eşsiz bir performans sunuyor.

Performansı dikkat çekiyor.

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Ses azaltmalı ergonomik ve konforlu kullanım

Yeni nesil kulaklıkların öncüsü CX 400BT’nin özelleştirilebilir ara yüzleri, Google Asistan ve Siri gibi sesli yanıt sistemlerine erişim sağlamaya yardımcıdır. Hem Apple hem de Android mobil cihazlara uyumluluğu olan ürünün, aynı zamanda ortamdaki sesi azaltma özelliği de bulunuyor. Hareket halindeyken şarj edebilme özelliği bulunan CX 400BT, ergonomik ve konforlu yapısıyla kulağınızda güvenle kullanıma uygundur.

Muadillerine göre ses kalitesi çok daha iyi.

Sennheiser CX 400BT Türkiye'de kaç paradan satışa çıkarılacak?

Kulaklıklardaki 7 saat pil ömrünün yanı sıra, şarj kutusu sayesinde ek 20 saat ile toplamda 27 saate kadar mükemmel sesi deneyimlemek isteyenler için kusursuzluk ve konforu bir arada sunan Sennheiser’ın yeni ürünü CX 400BT, kulaktan çıkarıldığında otomatik olarak kapanma özelliği ile aynı zamanda enerji tasarrufu da sağlar. Sennheiser CX 400BT 1699 TL ile Türkiye'de satılıyor.

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