Technopc'den Yeni Nesil Mini PC

Mini Bilgisayar veya Mini PC olarak tanımlanan ve özellikle alan problemi yaşanan teknolojik donanım çözümleri noktasında ihtiyacı karşılayan kompakt bilgisayarlar, normal bir masaüstü bilgisayardan farksız özelliklere sahip donanımlardır.

Küçük boyutlarıyla geleneksel masaüstü bilgisayarların kullanılamayacağı alanlarda kullanım rahatlığı sunan Technopc Mini PC serisi ürünler 10. Nesil işlemci desteği ile enerji verimliliği ile önemli farklılıklar sunuyor.

Küçük ama çok becerikli Technopc H485 Mini PC

Güncel 9. nesil Intel işlemcilere ve yüksek hızlı 2600 MHz DDR 4 bellek desteğine sahip olan Technopc H485 Mini PC, alan kullanımı konusunda avantaj sağlayan tasarımı sayesinde geleneksel bilgisayar donanımlarının sığmadığı alanlar için uygun bir ürün.

Küçük boyutu ile her yere uyum sağlayabilen H485 Mini PC vesa desteği ile ekran arakasına da takılabiliyor. Technopc Mini PC Serisi’nin en yeni ürünü olan bu kompakt bilgisayar, 65 watt gücünde işlemcisini yanı sıra katı kapasitör yapısıyla ısı problemi yaşamadan uzun saatler çalışabiliyor. Kendi küçük işlevi büyük olan H485 Mini PC, yüksek enerji verimliliği sayesinde kullanıcılarına masaüstü bir iş istasyonu gibi olağan üstü performans deneyimi sunuyor.

TechnoPc'nin özellikleri dikkat çekiyor.

Çok yönlü çalışma yüksek performans desteği

Metal gövdesi ve vesa uyumlu bağlantı desteği sayesinde hem ekran arkası hem de endüstriyel alanlarda rahatlıkla kullanılabilen H485 özellikle kurumsal çözüm ihtiyaçlarında yüksek performans sunuyor. Kullanım alanına göre kolay uyarlanabilir bağlantı noktaları sayesinde verimli ve işe uygun işletme süreçlerine olanak sağlarken; aynı anda iki farklı ekrana görüntü verebilme özelliği ile çoklu monitör kullanma keyfinizi üst seviyelere taşıyor.

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Technopc H485 Teknik Özellikleri

İşletim Sistemi Destekleri Windows 10 / Linux / FreeDOS

İşlemci Desteği Intel 9. nesil (max 65w)

Bellek Desteği Max 32 GB DDR4 2600 MHz

Depolama M.2 supports 2260/2280 – SATA – PCIe SSD

Ekran Kartı Intel UHD Graphics

Ses Realtek ALC662 / 2 Kanallı HD

Network Gigabit LAN – 802.11a/b/g/n/ac – Bluetooth 4.2

Kasa Metal

Güç 120 W Adaptör

Boyutlar 198mm x 185mm x 47mm

2 farklı ekrana aynı anda görüntü verebilme

%100 Katı kapasitörler ile kesintisiz çalışabilme

Vesa bağlantı kiti

Kensington Kilidi

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