TikTok'a ceza yolda: Uygulamanın sözcüsü TBMM'de açıklama yapacak
Birçok ülkede yasaklanan sosyal medya mecrası TikTok, yeniden tartışma konusu oldu. Gayriahlaki içerikleri nedeniyle eleştirilen dijital mecranın Türkiye sözcüsü, TBMM'ye açıklama yapmaya çağrıldı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir." dedi.
Büşra Karagöz
18:44 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:44 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Birçok ülkede yasaklanan sosyal medya mecrası TikTok, filtresiz içerikleri nedeniyle Türkiye'de de yeniden tartışma konusu oldu.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Sözcüsü Emir Gelen'i 7 Aralık'ta komisyon toplantısına çağırdı. Gelen tartışmalara yol açan konular hakkında açıklamalarda bulunacak.
REKLAM CEZASI GETİRİLEBİLİR
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'ye çağırdıkları Gelen'in platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklamalarda bulunacağını bildirdi. Yayman, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital ağların Türkiye'nin aile yapısını ortadan kaldıracak şekilde, hiçbir ahlaki değer taşımadan faaliyetlerini sürdürmesini asla kabul etmediklerini söyledi.
Yaman,
"TikTok'ta milletimizin tasvip etmediği, sokakta çok büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacaklar"
dedi. Yaptırım konusuna da değinen Yayman, Tiktok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Değerlendireceğiz" diye konuştu.
GÖRÜŞMEDEN SONRA KARAR
Yayman, bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da ayı ölçüde önemli olduğunu vurgulayarak, görüşmelerin ardından bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.
TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen de TBMM'nin davetinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek önlem almaya açık olduklarını belirtti.
İÇERİKLERDE FİLTRELEME YOK
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık da içeriklerin filtrelenmediği TikTok gibi mecraların yasalarla denetim altına alınabileceğini ifade etti. Kırık,
"Özellikle TikTok gibi mecralarda son dönemde kara para aklama, müstehcenlik artmaya başladı. Bu durum ahlaki yozlaşmayı beraberinde getirdiği için TikTok yetkilileri Meclis'e açıklama yapmaya çağrıldı. Çünkü özellikle Tiktok gibi içeriklerin filtrelenmediği mecralar, ciddi manada toplumsal ahlakın çöküşüne neden olmakta aynı zamanda illegal suçların işlenmesine sebebiyet vermektedir. Son dönemlerde kısa yoldan para ve şöhret kazanma adına skandalların art arda yaşandığı bu mecraların kontrol ve denetim altında tutulması, yasalarla güvence altına alınması geleceğimiz açısından önemlidir"
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.