Uzman Çavuş Nasıl Olunur? 2022 Şartları Nelerdir?

Askerli görevini yerine getiren ve teknik görevleri olan uzman çavuşluk son zamanlarda en çok araştırılan meslekler arasında yer alıyor. Peki bu meslek ne kadar yakından tanınıyor? Uzman erbaş nasıl olunur, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve ne kadar maaş alıyorlar gibi soruların tüm cevaplarını içeriğimizde...

UZMAN ÇAVUŞ NASIL OLUNUR?

Uzman çavuşlar; uzman erbaşı ya da uzman onbaşı olarak da bilinirler. Peki uzman çavuş nasıl olunur ve şartları neler? Uzman çavuş olmak için sizden istenilen şartları karşılayabiliyor olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik sınavında da başarılı olmalısınız.

Eğer her aşamayı başarılı bir şekilde geçebilirseniz uzman çavuş eğitimi alabilirsiniz. Sonrasında da belirlenen süre içerisinde göreve başlamak üzere sözleşmeyi imzalarsınız. Böylece mesleğe başlayabilirsiniz.

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Uzman çavuş ne yapar, görevleri nedir?

Uzman çavuş, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışır ve yurt güvenliğini sağlamak başta olmak üzere çeşitli görevlere sahiptir.

Uzman çavuşların bulundukları kuvvet komutanlığı ya da sınıfına göre görev ve sorumlulukları değişiklik gösterip; Subay ve astsubaylar ile erler arasındaki ilişkileri düzenlemek, Muharebe görevlerini yerine getirmek, Nişancı ya da sürücü olmak, Düşman uçak, füze ve hava araçları ile mücadele etmek, İletişimi sağlamak, Nöbet hizmetlerini düzenlemek ve yerleşke güvenliğini sağlamak, Araç bakım ve onarım hizmetlerine katılmak gibi görevleri vardır.

Uzman Çavuş Olma Şartları Neler?

Aslında uzman çavuş olmak için aşağıdaki şartlar yeterli değildir. Bütün mülakatlardan da başarıyla geçmeniz gerekiyor. Uzman çavuş olma şartlarını inceledikten sonra mesleği seçip seçmeyeceğinize karar verebilirsiniz.





– TC Vatandaşı Olmak – Müracaat Tarihinde 26 Yaşından Gün Almamış Olmak – Askerlik Hizmetinin 6’ncı ayı ile terhisini takip eden 3 yıl içerisinde başvuruyor olmak – Ortaokul,lise,yüksekokul veya fakülte mezunu olmak. (Bazı alımlarda en az lise mezunu şartı aranmaktadır) – Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce Subay,Astsubay,Uzman Jandarma,Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olması – Taksirli suçlar haricinde,affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,soruşturma altında veya yargılanıyor durumda olmamak. – TSK manevi değerine gölge düşürücü,askerlik şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı,siyasi,yıkıcı,bölücü,ideolojik görüşü benimsememiş olmak. – Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için bağlı oldukları Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak (100 puan üzerinden) – Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeğeneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri Asker Hastanesinden Komando Uzman Erbaş Adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar” , diğer sınıflar için ise “Sağlam,Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak, Boy ve kilo oranları tablosunda belirlenen değerler içerisinde uygun bulunmak. (Adayların en az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmaları gerekmektedir)

Bu şartlara uygun olan her Türk Vatandaşı Uzman Erbaşlık Sınavına başvuru yapabilir. (Güncel ilanlar ve şartlar için ilgili kanun ve yönetmelikleride inceleyiniz)Uzman Erbaş olabilmek için yazılı sınav, fiziki kabiliyet, yeterlilik testi ve mülakat sürecini başarılı geçmek gerekmektedir. Uzman Çavuş Olabilmek için ilgili sınavların ardından ön sağlık muayenesi de yapılmaktadır.

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Uzman çavuş olmak için KPSS gerekiyor mu?

Uzman Çavuş Nasıl Olunur Şartları Nelerdir, Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar (Mesleki nitelikli branşlara müracaat edecek ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. ÖSYM tarafından Yapılan ve hala geçerli olan KPSS93, KPSS94, KPSSP3 puan türlerinden alım yapılacağı bildiriliyor. Halen askerliğini yapmakta olanlar için ise KPSS şartı söz konusu olmayacak.