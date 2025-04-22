23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanacak. lkemizin en anlamlı ve coşkulu bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutladığımız, aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen özel bir gündür. Özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, ilköğretim ve liseler de dahil olmak üzere vatandaşlar, 23 Nisan'ın bu yıl hangi güne denk geleceği ve 23 Nisan'da AVM'ler, bankalar, noterler eczaneler gibi kurumların çalışıp çalışmadığını sorguluyor.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmi tatil günüdür. Bu durum, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile açıkça belirtilmiştir. Resmi tatil olması sebebiyle, birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu bu tarihte faaliyetlerine ara vermektedir. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, özel bankalar, kamu bankaları, borsa, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, PTT, kargo firmaları, sağlık ocakları (aile sağlığı merkezleri) kapalı olacaktır.

23 NİSAN'DA AVM'LER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye genelinde çoğu AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını ziyaretçilere açıyor. Özellikle çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlendiği bu günde, AVM’ler ailelerin uğrak noktası haline geliyor. Türkiye’de AVM’ler genellikle resmi tatillerde de hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan 2025 tarihinde de çoğu alışveriş merkezinin açık olması bekleniyor. Buna göre, AVM’ler genellikle 10:00 - 22:00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor, ancak bazı merkezlerde bu saatler değişiklik gösterebilir. Örneğin, yoğunluğa bağlı olarak bazı AVM’ler kapanış saatini 23:00’e uzatabilir. AVM çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri, ziyaret etmek istediğiniz AVM yönetiminden alabilirsiniz.

23 NİSAN'DA OKULLAR, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı olacak.

23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çarşamba günü 1 gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu sebeple bankalar 23 Nisan'da kapalı olacak.

23 NİSAN PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır.

Bu nedenle 23 Nisan Çarşamba günü PTT şubeleri kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

PTT şubeleri 24 Nisan Perşembe günü açık olacak.

NOTERLER 23 NİSAN'DA AÇIK MI?

Noterler 23 Nisan Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler de 23 Nisan resmi tatil olduğu için çalışmayacak.

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIM YAPILACAK MI?

23 Nisan Çarşamba günü, kargo şirketlerinin çalışma durumu değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak, resmi tatillerde kargo şubeleri kapalı olmakla birlikte, bazı büyük firmaların belirli bölgelerde veya aktarma merkezlerinde sınırlı personel ile hizmet verdiği görülebilir. Ancak, gönderi alımı ve dağıtımı konusunda aksamalar yaşanması muhtemeldir.

Vatandaşlarımızın kargo gönderi veya alım planlarını 23 Nisan tarihine göre yapmamaları, işlemlerini 22 Nisan Salı veya 24 Nisan Perşembe gününe denk getirmeleri tavsiye edilir. Özellikle acil olmayan gönderiler için bayram sonrasını beklemek en uygun seçenek olacaktır. Kargo şirketlerinin resmi internet siteleri veya çağrı merkezleri üzerinden 23 Nisan çalışma saatleri hakkında güncel bilgi almak mümkündür.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle resmi tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 23 Nisan'da eczaneler açık değildir. Nöbetçi eczaneler hizmetlerini sürdürmektedir.

23 NİSAN'DA KAPALI OLACAK KURUMLAR LİSTESİ

BELEDİYELER

MUHTARLIKLAR

VALİLİKLER

KAYMAKAMLIKLAR

KARGO FİRMALARI

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

NOTERLER (nöbetçi noterler hariç)







