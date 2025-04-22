23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. 23 Nisan AVM’ler açık mı sorusu da tatil vesilesiyle dışarı çıkacak kişiler tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanıyor. Peki 23 Nisan AVM açık mı? 23 Nisan'da AVM çalışma saatleri nasıl? İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri

1 /5 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye genelinde coşkuyla kutlanırken, tatili değerlendirmek isteyen birçok vatandaş da AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. 23 Nisan bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Alışveriş yapmak veya etkinliklere katılmak isteyenler, alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki 23 Nisan'da AVM'ler açık mı, kapalı mı? Saat kaçta açılacak? İşte merak edilenler…

2 /5 23 NİSAN'DA AVM'LER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇTA AÇILIYOR? Türkiye genelinde çoğu AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını ziyaretçilere açıyor. Özellikle çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlendiği bu günde, AVM’ler ailelerin uğrak noktası haline geliyor. Türkiye’de AVM’ler genellikle resmi tatillerde de hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan 2025 tarihinde de çoğu alışveriş merkezinin açık olması bekleniyor.

3 /5 23 NİSAN AVM ÇALIŞMA SAATLERİ AVM’ler genellikle 10:00 - 22:00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor, ancak bazı merkezlerde bu saatler değişiklik gösterebilir. Örneğin, yoğunluğa bağlı olarak bazı AVM’ler kapanış saatini 23:00’e uzatabilir. Çalışma saatleri hakkında detaylı bilgileri, ziyaret etmek istediğiniz AVM yönetiminden alabilirsiniz.

4 /5 AVM'LER SAAT KAÇA KADAR HİZMET VERİYOR?

Alışveriş merkezleri çoğunlukla 10.00 ile 22.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor; ancak bazı AVM'lerde bu saatlerde küçük farklılıklar olabilir.