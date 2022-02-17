Açık öğretimden diploması Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezleri aracılığı ile olmaktadır. Açıktan ilkokul ve ortaokul diploması almak için seçilen dersleri başarıyla vermek ve mezuniyet için gerekli olan krediyi toplamak gerekmektedir.

Açıktan İlkokul ve Ortaokul Diploması Nasıl Alınır?

Sınavlarından başarılı olup diploma almaya hak kazanan öğrencilerin diplomaları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine teslim edilmektedir. .

Açık öğretim sistemi, uzaktan eğitim aracılığıyla eğitime devam edemeyen kişilerin eğitimine devam etmesine olanak tanır. Açık öğretim siteminde devam zorunluluğu aranmaz ve dersler bilgisayar teknolojisinin olduğu her yerden takip edilebilir. Açıktan ilkokul ve ortaokul diploması alabilmek için şu adımları takip etmek gerekir:

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• İlk kayıt için istenilen evraklar hazırlanır.

• İkamet edilen bölgede bulunan Halk Eğitim Merkezi’ne evraklar ile başvuru yapılır.

• Kaydın ardından kayıt ücreti banka yoluyla ödenir.

• Ders seçimi gerçekleştirilir.

• Sınavlara girilir ve başarılı olunur.

• Tamamlanan kredilerle birlikte mezuniyet diploması almaya hak kazanılır.

• Mezuniyetin ardından yaklaşık 1,5-2 ay sonra diploma ilk kayıt olunan Halk Eğitim Merkezi’nden alınır.

Açıktan İlkokul ve Ortaokul Okumak İçin Kayıt Nasıl Olunur?

Açıktan ilkokul ve ortaokul kaydı için bazı başvuru şartları aranmaktadır. Başvuru şartlarını yerine getiren kişiler, kendisine uygun olan kademeden istenilen evrakları toplamakla yükümlüdür. Toplanan evraklarla birlikte bağlı bulunduğu Halk Eğitim Merkezi’ne gider ve kayıt için ilgililerin yönlendirmelerini takip eder. Yönlendirmeler sonucu ilk kayıt tamamlanır ve verilen banka hesabına cüzi miktarda eğitim bedeli ödenir. Ödemenin ardından yapılan ders seçimiyle kayıt tamamlanmış olur. Bu adımlar sadece ilk kayıt için gerekli olup, diğer kayıtlarda sadece harç ödemek yeterlidir.

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Açıktan İlkokul ve Ortaokul Başvuru Şartları Nelerdir?

Açıktan ilkokul ve ortaokul diploması alabilmek için ilk şart başvuru şartlarına uygun olmaktır. Çünkü sadece başvuru şartlarına uygun olan kişiler, okul kaydını başlatabilecek olan kişilerdir. Açık öğretim ilkokul ve ortaokul başvuru şartları şu şekildedir:

• Zorunlu eğitim yaşını aşmış olanlar,

• İlköğretim 4.sınıfı tamamlayanlar,

• İlköğretim 5.sınıftan mezun olduğunu belgeleyebilenler,

• İlköğretimin ya da ortaöğretim kademelerinin 5, 6, 7 veya 8’nci sınıflarından ayrılmış olanlar,

• Yetişkinlerde 2’nci kademeden eğitim belgesine sahip olanlar,

• Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs bitirime sertifası olanlar,

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• Yurt dışında öğrenim görenlerden Türkiye için denklik sağlayanlar.

Her kademedeki kişi için zorunlu eğitim yaşını aşmış olmak temel şarttır. Bu konudaki tek istisna yurt dışında kamu göreviyle bulunan ailelerin çocukları içindir. Yurt dışında 1 yıldan fazla süreyle kamu görevi sebebiyle bulunan kişilerin çocuklarının eğitim devamlılığı için zorunlu eğitim yaşını aşma şartı aranmaz.

Açıktan İlkokul ve Ortaokul Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Açık öğretim sisteminden istenilen belgeler sadece ilk kayıt aşaması için gereklidir. Talep edilen belgeler öğrencinin dosyasını oluşturmak için kullanılır. Her kademede istenilen belgeler değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak açık öğretim için gerekli belgeler şu şekildedir:

• Adayın öğrenim durumunu beyan eden belge (ilköğretim diploması, ilköğretim kayıt belgesi veya ikinci kademe okur yazarlık belgesi gibi belgeler),

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• Vakıfbank, Ziraat veya Halk Bankası’ndan birinde adayın T.C. kimlik numarasıyla yatırılmış olan eğitim bedelinin dekontu,

• Son 6 ay içinde ve ön cepheden çekilmiş olan bir adet vesikalık fotoğraf.

Açıktan İlkokul ve Ortaokul Sınav Tarihleri Ne Zamandır?

Açıktan ilkokul ve ortaokul diploması alabilmek için kayıtlı olunan ders sınavlarını takip etmek ve sınavlardan başarıyla geçmek gerekmektedir.

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak.

2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.