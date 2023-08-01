Vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinin maaşını alan biri, yaşamını yitiren emekli babasının da maaşını alıp alamayacağı merak konusu. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı sigortası olan kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eşi ölen bir kadının vefat eden eşi ve vefat eden babasından aynı anda iki ayrı maaş alabileceğini açıkladı. Ölüm aylığı alma şartları, kişinin sigortalılık statüsüne göre değişiklik gösterir. Ölüm aylığı alabilmenin şartlarından biri eşinin sigortalı olmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması. Peki kadın eşinden ve babasından ne kadar emekli maaşı alır? Ölen babanın evli kızı babanın emekli maaşını alır mı, ölenin emekli aylığını bağlanma şartları neler? İşte SGK'nın dikkat çeken ölüm aylığı açıklamasının detayları.