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Ağustos ayı evde bakım maaşı zamlı mı yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

08:26 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Evde bakım maaşı

Evde bakım maaşı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatıyor.Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım parası hangi illerde yattı?

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

Evde Bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. İllere göre yatırılma tarihi farklılık gösteren evde bakım maaşının zamlı tutarı, 15 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatacak.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılının ilk 6 ayında 4 bin 337 lira olarak ödenen Evde Bakım aylığı, Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından 17,55 tutarında zamlandı. Böylece yeni evde bakım maaşı ücreti 5 bin 98 lira oldu.

EVDE BAKIM PARASI HANGİ İLLERDE YATTI?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.


Ölüm aylığı alacaklar dikkat! SGK olaya ışık tuttu: Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi?
Ölüm aylığı alacaklar dikkat! SGK olaya ışık tuttu: Dul kadın hem eşinden hem babasından maaş alabilir mi?

Vefat eden Bağ-Kur emeklisi eşinin maaşını alan biri, yaşamını yitiren emekli babasının da maaşını alıp alamayacağı merak konusu. SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı sigortası olan kişiler, vefat etmiş eşinden dul maaşı alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) eşi ölen bir kadının vefat eden eşi ve vefat eden babasından aynı anda iki ayrı maaş alabileceğini açıkladı. Ölüm aylığı alma şartları, kişinin sigortalılık statüsüne göre değişiklik gösterir. Ölüm aylığı alabilmenin şartlarından biri eşinin sigortalı olmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması. Peki kadın eşinden ve babasından ne kadar emekli maaşı alır? Ölen babanın evli kızı babanın emekli maaşını alır mı, ölenin emekli aylığını bağlanma şartları neler? İşte SGK'nın dikkat çeken ölüm aylığı açıklamasının detayları.


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#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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