Evde bakım maaşı
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün başvuruda bulunan engelli vatandaşlar ile ailelerine yaptığı evde bakım maaşı ödemeleri her ay hesaplara yatıyor.Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi: Evde bakım parası hangi illerde yattı?
AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?
Evde Bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. İllere göre yatırılma tarihi farklılık gösteren evde bakım maaşının zamlı tutarı, 15 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatacak.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?
2023 yılının ilk 6 ayında 4 bin 337 lira olarak ödenen Evde Bakım aylığı, Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından 17,55 tutarında zamlandı. Böylece yeni evde bakım maaşı ücreti 5 bin 98 lira oldu.
EVDE BAKIM PARASI HANGİ İLLERDE YATTI?
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz.